URCERA Y BENVENUTI SE JUEGAN TODO EN EL COLISEO PORTEÑO

José M. Urcera, quien no dependerá de terceros porque se encuentran entre los que por el momento tienen su lugar, y Juan C. Benvenuti, muy complicado aunque con posibilidades, se jugarán el domingo en el renovado autódromo de Buenos Aires sus pasaporte a los playoffs que consagrarán al nuevo campeón del TC en la última fecha de la etapa regular del certamen, que contará con el esperado y promocionado regreso de Agustín Canapino, quien participa en la IndyCar.

Urcera, quien todavía no pudo lograr la victoria que por reglamento se necesita para ser campeón de la popular categoría, se encuentra en el décimo lugar del certamen y no dependerá de terceros para conseguir su clasificación a los playoffs, por lo que sólo necesita de un buen resultado para lograr su pasaporte, aunque si puede conseguir el triunfo será mucho mejor en su misión por tratar de retener el histórico título que logró después de una notable campaña.

Manu Urcera, con un Torino que alista el Maquin Parts Racing, estuvo cerca de la victoria en varias oportunidades y llegará al cierre de la etapa regular con muchas posibilidades de avanzar a la Copa de Oro. Su auto rindió en buen nivel en las últimas pruebas y fue el dueño de los dos últimos triunfos en el coliseo porteño, por lo que es un circuito en el que se siente muy cómodo. Por eso, su ilusión de ser protagonista desde el comienzo de un espectáculo que convocará a muchos aficionados, por lo que se espera una verdadera fiesta del TC.

Benvenuti, quien no tuvo mucha suerte en las últimas pruebas debido a que recibió varios toques que lo perjudicaron, no tiene margen para errores y necesita una victoria o sumar mucho, aunque dependerá de otros resultados. Está vigésimo en el certamen, a 32,5 puntos de Valentín Aguirre, por el momento el último de los que está clasificando cuando quedan 47 en juego. Al comando del Torino que prepara el Trotta Competición tendrá una misión complicada, aunque no imposible.

Son 54 los pilotos que confirmaron su presencia en la décima y última fecha de la etapa regular del TC, en la que sobresale el regreso de Canapino, quien fue cuatro veces campeón de la popular categoría, es una de las figuras del automovilismo en Argentina y de buen trabajo en su primera experiencia en la IndyCar. Los que anticiparon su lugar enlos playoffs son Mariano Werner, líder del certamen; Julián Santero; Mauricio Lambiris; Jonatan Castellano; Marcos Landa, y Santiago Mangoni. Los 12 se completa con Germán Todino, Gastón Mazzacane, Juan T. Catalán Magni, Urcera, Matías Rossi y Aguirre. El sábado habrá dos entrenamientos y la clasificación. El domingo se disputarán las tres series y la final.