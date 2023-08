LETICIA ESTEVES: DE LA SORPRESA DE MILEI A TRABAJAR PARA QUE BULRICH SEA PRESIDENTE

En Neuquén, Juntos por el Cambio finalizó en segundo lugar detrás de la Libertad Avanza. Como sucedió a nivel país, la interna de la alianza opositora se inclinó para el lado de Patricia Bulrich, beneficiando a su referente local, el diputado nacional Francisco Sánchez por sobre Leticia Esteves.

La candidata del sector de Horacio Rodríguez Larreta dialogó con la AM 740 y aseguró que todos trabajarán para que Bulrich sea presidente. Además, se mostró sorprendida por el contundente triunfo de Javier Milei.

“Habíamos sido claros y contundentes de que la unidad no estaba en riesgo. Quien ganaba conduce, quien pierde acompaña”, aseveró Esteves al ser consultada por una posible fuga de votos, y agregó: “El día lunes nos reunimos los equipos de todos los espacios que integran la alianza y ya empezamos a delinear el trabajo en conjunto para que Patricia sea presidente”.

“El que votó a Larreta y el que votó a Bulrich pertenece a Juntos por el Cambio, eso no está en dudas”, aseguró la diputada provincial, aunque consideró que “hay que dejar que baje la espuma porque la interna no fue buena porque algunos prefirieron no debatir sobre el modelo de liderazgo y hacerlo desde las agresiones, desde la chicana”.

En cuanto al triunfo de Javier MIlei, la otrora precandidata a una banca la Cámara Baja no ocultó su sorpresa y pidió reflexionar “porqué un dirigente político nuevo, que se está proclamando como la anti-política, obtiene el resultado que obtiene”. Consideró que desde los espacios tradicionales “tenemos que hacer una fuerte autocritica, qué es lo que no estamos viendo y por qué no los estamos representando para obtener los resultados”.

Esteves reconoció que “las formas en que quiere hacer las cosas” son las que la separan de MIlei. “No estoy a favor de un montón de cuestiones que está planteando, aunque con sus ideas económicas puedo coincidir”, explicó. “Yo no creo que el Estado no tenga que hacer obra pública, yo no creo que el Estado no se tenga que ocupar de la Educación”, sostuvo y remarcó: “Milei no cree en las instituciones en algún punto y nosotros somos muy respetuosos del sistema republicano que hay en nuestro país y creo que ahí está la gran diferencia”.

En referencia al próximo gobierno provincial que encabezará Rolando Figueroa a partir del próximo 10 de diciembre, Esteves aclaró: “Vamos a ser parte de su equipo a partir del 10 de diciembre y en lo personal desde la Legislatura. Vamos a bancar el gabinete que el gobernador electo decida armar”.

Neuquén, 17 de agosto.