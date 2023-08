LA COSTA EN ALERTA: DETECTARON INFLUENZA AVIAR EN UN LOBO MARINO

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria comunicó un nuevo caso de influenza aviar altamente patógena. Esta vez, se trata de un mamífero marino de Río Negro. Se analizaron muestras de un lobo marino de un pelo que fue encontrado muerto en el Área Natural Protegida Punta Bermeja. En La Carretera, el supervisor de Sanidad Animal – Rodolfo Rivas – dio detalles del caso. Pidió a los vecinos y turistas que tengan precaución y eviten acercarse a los lobos marinos. Si ven algún animal con síntomas, deben dar aviso al SENASA.

“Aparecieron en la costa rionegrina dos ejemplares que tenían sintomatología compatible con influenza y al analizarlos, confirmamos el primer caso en Río Negro. No es raro porque ya habían aparecido en países limítrofes y estaban diagnosticados. Estábamos haciendo monitoreos. La semana pasada dio positivo una montonada en el sur del país. Estamos atentos, tratando de detectarlos cuanto antes para poder contenerlos”, señaló Rivas. El esfuerzo es aislar a los animales para evitar que contagien a otros que están sanos. “La forma de encarar la enfermedad es diferente a lo que hacemos con aves de traspatio. Lo que estamos transmitiendo es que si ven un ave o un mamífero con síntomas, que no los toquen y nos avisen enseguida“, remarcó.

El médico veterinario señaló que el contagio se da por contacto directo con aves infectadas. “Tratamos de detectarlos para que no estén en contacto con el resto de la fauna silvestre. Por eso, si ven algo raro, que nos avisen y no se acerquen. No es asustarse sino estar alertas. Y nos ayuda muchísimo que si ven animales nerviosos, con tambaleos, con comportamientos extraños o dificultades a nivel respiratorio o digestivo, que nos avisen al SENASA. Así enseguida nos ponemos a trabajar con esos animales”, reiteró.

Rivas recordó que esta enfermedad “es una zoonosis leve, hay pocos casos diagnosticados en seres humanos pero hay. Por eso es importante estar atentos, tener cuidado de no tocarlos, no acercarse y avisar a las autoridades.” Agradeció que la gente se involucre con las denuncias, porque permite descartar el caso o actuar rápidamente para evitar un daño mayor. Se puede dar aviso en la oficina más cercana, por teléfono al 11 5700 5704; a través de la App “Notificaciones Senasa” o escribiendo un correo a notificaciones@senasa.gob.ar

Río Negro, 18 de agosto de 2023.-