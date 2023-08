URCERA SELLÓ SU PASAPORTE A LOS PLAYOFFS DEL TC

José M. Urcera estuvo complicado en la clasificación porque justo le tocó buscar la vuelta rápida cuando llovía, quedó último en la segunda serie y en la final avanzó al lugar 22 en la última fecha de la etapa regular que el TC cumplió esta tarde en el autódromo de Buenos Aires, que estuvo colmado de aficionados, y consiguió su esperado pasaporte a los playoffs que definirán al nuevo campeón de la popular categoría, en la que Juan C. Benvenuti deberá luchar por estar entre los 3 de Último Minuto.

Urcera, quien defiende el histórico título que logró en el pasado certamen, demostró que no se achica en situaciones complicadas y si bien su auto no mostró el rendimiento de otras pruebas se las arregló en una complicada final para poder avanzar después de largar 45 y terminar 22, lo que le sobró para quedar noveno en la etapa regular, clasificando para los playoffs, algo que no pudo conseguir Benvenuti, de buena tarea y superando varios rivales para ubicarse 16.

A pesar de intentar avanzar en la segunda serie, a ninguno de los regionales les fue bien, porque Urcera quedó último y Benvenuti penúltimo, por lo que tuvieron que remarla en una final con varios autos de seguridad e incidentes con algunos de sus principales protagonistas. El campeón evitó los golpes, superó algunas situaciones comprometidas que se generaron cuando trataba de avanzar y eso le permitió terminar la exigencia, sumando lo necesario para meterse en los playoffs.

Valentín Aguirre, en gran trabajo, en la última salida del auto de seguridad superó a Santiago Álvarez, quien es uno de sus compañeros de equipo en el JP Carrera, en el que se alistó en su regreso Agustín Canapino, y se quedó con una valiosa victoria. Completaron los diez mejores Mauricio Lambiris, Ayrton Londero, Lionel Ugalde, Emiliano Spataro, Jonatan Castellano, Sergio Alaux, Julián Santero y Andrés Jakos. En el lugar 16 quedó Benvenuti y 22 se ubicó Urcera.

Los clasificados a la Copa de Oro que definirá al nuevo campeón son Mariano Werner, con 31 puntos, productos de ganar la etapa regular y dos victorias, que lo convierten en uno de los principales candidatos a conseguir el título, que de lograrlo sería el tercero de su campaña en la popular categoría; Santero, Santiago Mangoni, Germán Todino, Valentín Aguirre y Juan T. Catalán Magni, 8; Lambiris; Castellano; Marcos Landa; Urcera; Gastón Mazzacane, y Nicolás Trosset.

CLASIFICACIÓN