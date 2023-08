VARIOS REGIONALES PARTICIPARÁN EN EL DESAFÍO RUTA 40

Cada vez falta menos para la realización de una nueva edición del Desafío Ruta 40, que entre el 27 de agosto y el 1 de setiembre se disputará de La Rioja a Salta, después de muchos años otra vez correspondiendo a una fecha del Mundial de rally raid con la presencia de casi un centenar de participantes, entre los que se encuentran los regionales Iván Martín, David Zille, Juan M. Nimo, Juan S. Rostan y Santiago Rostan (padre), los que asumirán una apasionante aventura.

La exigente prueba, que después de varios años volverá a estar en el Mundial de rally raid, que puede ser decisiva para varios de los que pelean por un título, se disputará en cinco exigentes etapas que prometen ser todo un verdadero desafío para los participantes, algunos de los cuales que se convirtieron en principales figuras del legendario Dakar, los que estarán divididos en diferentes categorías buscando la victoria, una misión que asoma como muy complicada.

De los 99 participantes que respondieron a la convocatoria, la parte más importante divididos entre el WRC2 y Open, hay varios regionales que afrontarán la prueba, por lo que el Desafío Ruta 40 tendrá un atractivo extra. En la división principal de motos estará el campeón argentino Martín, quien estrenará una Kove 450 Rally, con la misión de hacer experiencia y conseguir una invitación para el Dakar. Está ante uno de los exámenes más importante en su campaña.

Entre los 32 anotados sobresalen varias figuras del Dakar, como son los experimentados Sam Sunderland, Ricky Brabec, Pablo Quintanilla, Toby Price, Matthias Walkner, Adrien Van Beveren, Ignacio Cornejo y Luciano Benavidez, la gran esperanza argentina ausente su afamado hermano Kevin, debido a una lesión cuando se preparaba para participar de la prueba. Todos estarán respaldados por equipos de mucha jerarquía, por lo que la prueba promete ser espectacular.

Hay 24 confirmados en autos, contando a todas las divisiones, liderados por el múltiple campeón Nasser Al-Attiyah, quien aparece como el gran favorito. El príncipe qatarí endrá como rivales a Yazeed Al Rajhi, los argentinos Sebastián Halpern y Juan C. Yacopini, Francisco Chaleco López, Mattias Ekstrom, Nicolás Cavigliasso y Denis Krotov. El regional David Zille, con un Can Am Maverick X3, intentará prender en la pelea por la victoria en su categoría.

En quads habrá 14 pilotos, destacándose los argentinos Manuel Andújar, quien hizo historia al ganar una de las ediciones del Dakar, y Francisco Moreno, otro de los que se destacó en la mítica prueba, ambos con muchas posibilidades en la previa de conseguir la victoria, aunque no será una tarea sencilla por la calidad de algunos de sus rivales. Otro de los que en la previa aparece como candidatos es Marcelo Medeiros y en esta categoría no habrá presencia de regionales.

En la denominada Open se anotaron 13 participantes en motos, entre los que se encuentran Juan S. Rostan, con una Husqvarna 450, y el Gatito Nimo, con una Honda Tornado. En quads, con cuatro confirmados, estará Santiago Rostan padre con un Can Am Renegade. Los tres se alistaron con mucho tiempo y se ilusionan no solo con completar el recorrido, sino poder estar entre los candidatos a la victoria en sus categorías. En el Desafío Ansenuza hay 16 confirmados.

RECORRIDO

27 de agosto prólogo en La Rioja

28 de agosto, La Rioja-La Rioja, 696 kilómetros, 334 de velocidad

29 de agosto La Rioja-Belén, 460, 339

30 de agosto Belén-Belén, 464, 268

31 de agosto Belén-Belén, 584, 348

1 de setiembre Belén-Salta, 561 257