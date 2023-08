ROBOS EN NEUQUÉN: “LOS COMERCIANTES VAN A DEFENDER SUS LOCALES A COMO DE LUGAR”

Los propietarios de comercios en Neuquén Capital pasaron un fin de semana de mucha tensión. Ante el alerta por robos organizados, decidieron hacer guardia frente a sus negocios y prevenir ataques nocturnos. En La Carretera, la presidente de la Cámara de Comercio de Neuquén, Georgina Ñanco señaló que están dispuestos a todo por defender su fuente de trabajo y se mostró preocupada porque los refuerzos policiales no alcanzan.

“Hemos pasado un fin de semana bastante movido, llevamos dos noches de guardia, cuidando zonas comerciales que han sido afectadas. Seguimos en alerta, agrupados por WhatsApp y activos. Decidimos eso y armamos grupos que salían cada una hora a recorrer y en otros puntos hubo comerciantes de guardia toda la noche. No queda otra, tenemos que cuidar nuestra fuente de trabajo”, explicó Ñanco. La comerciante señaló que los patrulleros se dispusieron en las grandes cadenas de supermercados y algunas zonas neuquinas quedaron desprotegidas. “Se mudaron a los barrios y la policía anda constantemente pero Neuquén en grande. Es entendible que no puede haber un móvil en cada pequeño comercio porque somos muchos. Pero los delincuentes también hacen su servicio de inteligencia y saben que si atacan en varios lados, casi al mismo tiempo, la policía no va a alcanzar a llegar”, agregó.

Ante este panorama, los propietarios se organizaron para vigilar y proteger sus locales. “Los comerciantes van a defender sus comercios a como de lugar, con lo que tengan en el momento, se van a defender. Me partirían en dos si entran y me roban lo que tengo, entonces voy a defenderlo. En la madrugada del lunes, cuando nos enterábamos que se estaban juntando, salíamos en vehículos, y fue un momento muy triste y tenso ver los comerciantes que bajaban con palos y con fierros. Nos veían y se iban. Fue tremendo cómo estaban armados para defender su trabajo”, expresó Ñanco.

La comerciante enfatizó que se trata de hechos vandálicos organizados y que estas personas no roban por necesidad. “Ingresan y te roban porque no iban por la comida, iban por alcohol o por otros elementos que no era de extrema necesidad. Y lo venden. Lo que a vos te cuesta mucho comprar, lo roban y lo venden por dos mangos. Por eso estamos en alerta. Todos defendiendo su lugar”, afirmó. “Fueron momentos tensos pero estamos dispuestos a seguir, esperamos que esto vaya mermando, que vayan desistiendo en este accionar porque la policía está trabajando arduamente”, aseguró. Los propietarios agradecieron la preocupación y predisposición de los efectivos neuquinos pero no alcanzan a garantizar la seguridad. Piden que intervenga Gendarmería para colaborar con la fuerza provincial.