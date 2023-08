MORALES DIO LA LISTA DE CANDIDATOS A JUEZ DE PAZ EN ALLEN

Esta mañana nos visitó el presidente del Concejo Deliberante de Allen, Mauricio Morales. Repasó las últimas novedades del poder legislativo local y anunció la lista de postulantes para ocupar el cargo de Juez de Paz. Algunos nombres son conocidos y buscan nuevamente ser elegidos en la terna. Otros son vecinos o vecinas que se animaron a concursar por el puesto. Llamativamente, la intendente Liliana Martín no se anotó. Hace algunas semanas trascendió que habría retirado los papeles para inscribirse.

“Hicimos la convocatoria, tuvimos 39 personas que fueron a retirar la documentación pero no me parecía prudente decirlo porque no sabés si se van a inscribir o no. El 16 de agosto finalizó la inscripción y finalmente tuvimos 21 inscriptos. Esto es provisorio porque obviamente también tenemos que revisar si cumplimentan todos los requisitos. Hay algunos que son imprescindibles como la residencia”, relató Mauricio Morales. Los inscriptos son Patricia Morales, Natalio Rapiman, Miriam Neiva, Darío Otonello, Selene Reyes, Claudia Mansilla, María Victoria Vagnoni, Nicholson Barrera, Jorge Vanícola, Emiliano de Bonis, Jorge Luque, Alberto Palacios, Doris Isidori, Betiana Gutiérrez, Eleonora Pasina, Viviana Nuñez, Javier Lastra, Lorena Quirosoto, Florencia Riquelme, Beatriz Martínez y Sandro Blanco.

“Hay gente joven y gente que tiene sus años. Tenemos 3 inscriptos que ya fueron seleccionados en ternas anteriores que no pudieron aprobar el examen, que serían Alberto Palacios, Viviana Nuñez y Beatriz Martínez. Todos los demás son nuevos, hemos superado las expectativas. Hemos tenido 12 o 14 en años anteriores”, agregó Morales. Ahora, se activa el proceso de revisión de los perfiles de los candidatos y se someterán a la selección del Concejo Deliberante. Los ediles deben definir una terna y luego esos postulantes tienen que superar las pruebas que impone el Poder Judicial. Allen no cuenta con Juez de Paz titular desde la jubilación de Miguel Vila, quien reemplazó al querido Dante Rossi en el cargo.

Allen, 23 de agosto de 2023.-