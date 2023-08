ALQUILERES: “EL PROBLEMA NO ES LA LEY SINO LA INFLACIÓN QUE TENEMOS EN EL PAÍS”

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto para reformar el marco normativo de la Ley N° 27.551 o “Ley de Alquileres”. El proyecto ahora deberá ser tratado por la Cámara de Senadores. La reforma plantea cambios para reducir las falencias en las formas de actualización de los alquileres. En La Carretera hablamos con el martillero Daniel Sánchez, propietario de Redes Inmobiliaria en Allen. Sánchez se mostró a favor de contar con un índice que regule los aumentos.

“Lo primero que tenemos que diferenciar es nuestro mercado, vivir en la Patagonia es mucho más caro. Entonces un alquiler en la zona no es lo mismo que en provincia de Buenos Aires o Capital Federal”, aclaró Sánchez. “La ley de alquileres fue pensada en la pandemia y fue pensada para un solo sector. Lo que yo puedo rescatar de la nueva ley es que haya un índice especialmente para alquileres. Porque es verdad, la persona que alquila tiene un sueldo y siempre el sueldo va por detrás de la inflación y del valor del alquiler”, agregó.

Sánchez explicó que es difícil mediar entre propietarios e inquilinos cuando las condiciones económicas son tan cambiantes. “Yo creo que la intención es no estar tanto para el inquilino, sino más para el propietario. Acá el problema no es la ley sino la inflación que tenemos en el país. Cuando se puso la ley anterior, se eliminó un problema porque antes tenías que acordar un valor semestral y te transformabas de martillero público a economista, para poder dar un índice para que no se enoje ni el propietario ni el inquilino. Para mí, que exista un índice es lo más fácil para todos. Hay que ver cómo se aplica, si es cada 4 meses beneficiaría a los propietarios pero perjudicaría al trabajador”, argumentó.

La ley que aun sigue vigente plantea una actualización, pero de manera anual. “Tendrían que ser claros nuestros legisladores, no dejar ambigua la ley. Tiene que marcar una regla. No te pueden decir de 4 a 12 meses entonces ajustalo cuando vos quieras. Ya tiene media sanción, falta un montón. Estoy bastante descreído y no sé si es espuma por temas eleccionarios o es algo que de verdad se piensa para la gente. En la última ley se le mintió al inquilino y se estigmatizó a las inmobiliarias, cuando la inmobiliaria es un servicio”, sentenció.

Allen, 24 de agosto de 2023.-