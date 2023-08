DESPUÉS DE CUATRO MESES, MARCOS KOOPMANN RECIBIÓ A GLORIA RUIZ

Finalmente, se puso en marcha la transición en la Legislatura de Neuquén. Después del 16 de abril pasado, cuando Rolando Figueroa y Gloria Ruiz se impusieron en las elecciones provinciales, la vicegobernadora electa solicitó en varias oportunidades una reunión con el vicegobernador saliente Marcos Koopmann quien se tomó cuatro meses para dar el “sí”.

Luego del silencio de Koopmann, este miércoles se concretó el encuentro. “Con Gloria Ruiz y diputados electos dimos el paso inicial para comenzar la transición en la Legislatura, de cara a la sunción de las nuevas autoridades provinciales el próximo 10 de diciembre, fortaleciendo la convivencia democrática en Neuquén”, manifestó de manera escueta en su cuenta de twitter, aunque no hizo mención a la demora.

Al igual que el ex candidato a gobernador, derrotado a manos de Figueroa, la intendente de Plottier y próxima presidente de la Legislatura provincial también se expresó a través de las redes sociales. “Fue un encuentro muy productivo, donde pudo brindarme un panorama de las distintas actividades que se están llevando adelante actualmente en la Legislatura”, consideró Ruiz.

“Me dio a conocer un poco la estructura del cuerpo legislativo. Posteriormente participé de una reunión ampliada con la presencia de diputados actuales y electos y los principales referentes de distintas áreas de la Legislatura”, detalló Ruiz.

La semana pasada, la vicegobernadora electa se había quejado porque “hace meses que estoy esperando que me reciba. Me parece una falta total de respeto“, y agregó que le interesaba conocer los cuáles son los problemas de la Legislatura. “Los gastos, el parque automotor, me llamó la atención la cantidad de móviles que tienen los legisladores. Hay otras necesidades más urgentes”, manifestó.

Neuquén, 24 de agosto de 2023.