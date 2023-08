CHIMPAY SE PREPARA PARA RECIBIR A LOS FIELES DE CEFERINO

Desde hoy y hasta el domingo, la ciudad de Valle Medio vivirá su gran festejo religioso. Miles de fieles se acercan a la Cuna de Ceferino, para pedir o agradecer la intervención del beato de la Patagonia. Cada año, Chimpay prepara una serie de actividades especiales para acompañar la celebración de Ceferino Namuncura. En La Carretera, el intendente Hugo Funes comentó que toda la comunidad se involucra en este masivo evento.

“Vivimos momentos difíciles y la gente acude, cree en la fe así que estamos preparados los chimpayenses para recibirlos de brazos abiertos. A través de la fe, vienen a pedirle a Ceferino y se te pone la piel de gallina escuchar sus testimonios. Te cuentan cuántos hace que vienen, por qué lo hacen, escuchar sus problemas y que ha venido y ha logrado superarlos. Estamos orgullosos de tener a Ceferino acá“, expresó el intendente. Los relatos de los fieles se multiplican cada año y las fiestas ceferinianas son cada vez más populares.

“Es un desafío para nosotros, hace años. Tenemos experiencia y el acompañamiento del gobierno provincial pero sobre todo de toda la comunidad de Chimpay, de todas las instituciones. Cada uno hace lo mejor para que quienes vienen, se vayan contentos y vuelvan. Concientizamos a la gente de Chimpay para que los precios sean accesibles, que no se aprovechen y los maten con los precios. Tratamos de no correr a la gente sino que se lleven la mejor imagen”, aseguró Funes. “Los que vienen, vienen a pedir algo y si no lo acompañamos esta fiesta haciendo lo correcto… los vamos a correr”, agregó.

Para esta época, la ciudad está saturada y vecinos improvisan alquileres temporarios en sus hogares. Además, se hospedan contingentes en establecimientos escolares. “En el camping municipal hay lugar para 200 carpas, con todos los servicios. Hay mucha gente de paso, la gran mayoría viene el domingo y a la tarde ya está de regreso“, afirmó Funes. “Hay operativos de seguridad vial, sugerimos que vengan con cuidado porque hay gente que viene a caballo, en bicicleta o caminando. Que disfruten de esta fiesta ceferiniana que es de todos los Argentinos”, sentenció.

Río Negro, 25 de agosto de 2023.-