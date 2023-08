OLA DE ROBOS. COMERCIANTES DEL OESTE NEUQUINO ASEGURAN QUE LOS MÓVILES NO DAN ABASTO

Los robos organizados, comúnmente conocidos como saqueos, tienen en vilo a los comerciantes del oeste de la capital neuquina que este fin de semana largo sufrieron el accionar de grupos que se dedicaron a merodear distintos sectores e ingresar a los comercios para arrasar con lo que encontraban a su paso.

Walter Painequir es vecino de Valentina Norte Rural, en Neuquén capital y uno de los comerciantes que desde el viernes pasado permanece atentó a cualquier movimiento sospechoso que se registra en el barrio. En diálogo con AM 740, contó que junto a los vecinos realizan guardias permanentes para poder cuidar sus fuentes de ingreso.

“Los últimos días han sido bastante preocupantes, la situación que estamos atravesando a nivel país, a nivel provincia y ahora nos tocó de cerca -relató Walter-, no sabemos de dónde son, no sabemos quién los trae, sí que están organizados”. El comerciante agradeció el accionar de la fuerza policial, pero lamentó que “los móviles no dan abasto y el recurso humano tampoco” debido a que el sector que les tocá custodiar es demasiado grande.

Debido a los hechos delictivos del fin de semana, Walter contó que los vecinos del barrio tienen un grupo organizado que es vigilancia vecinal. Los comerciantes del barrio coinciden en que la viralización de videos de otros lugares y otros años “les daba impulso a grupos para hacer lo mismo”. Aseguró que detrás de estos hechos “tenía que haber una mano negra adulta para poder trasladar a todos los menores, ¿no? Para que hagan este tipo de vandalismo, porque en realidad no es necesidad de hambre, sino es vandalismo”.

Painequir comentó: “Nosotros en sí protegimos el negocio con rejas, parece una cárcel, estamos nosotros encerrados y los delincuentes sueltos, hay algo que no me cierra. La verdad es que no podés estar así, vivir esta sensación de inseguridad que tenemos, no solamente en Neuquén, sino en el Alto Valle”.

Neuquén, 24 de agosto.