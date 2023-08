PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA HACE TRES MESES QUE NO RECIBEN LA MEDICACIÓN

“La terapia hormonal disminuye o impide el crecimiento de los tumores que son sensibles a las hormonas: bloquea la producción de hormonas o interfiere con los efectos que tienen las hormonas en las células del cáncer de mama”, explican los profesionales. Su interrupción, conlleva un riesgo para las pacientes. Cuando pasan tres meses, el panorama es desalentador.

Laura Henríquez, integrante de la agrupación Rosas del Valle que reúne a pacientes con cáncer de mama, en comunicación con la AM740 confirmó que, al menos, 15 mujeres no están recibiendo la medicación correspondiente para el tratamiento contra la enfermedad. “Provincia es el encargado de proveernos la medicación, pero no están mandando hace tres meses”, señaló Laura, y aclaró que Leben Salud les prestó la droga pero ya no pueden hacerlo.

Henríquez explicó que intentaron llegar a una solución con los funcionarios de Salud de Río Negro, pero hasta el momento no se ha conseguido. “Nunca nos respondieron”, aseveró. La integrante de Rosas del Valle contó: “La única explicación que nos dieron es que cambiaron de droguería porque estaban buscando la mejor opción, mejor precio, en todo ese tiempo nos dejaron sin medicación”

Ante la falta de respuesta de la cartera de Salud, Laura y otras cuatro pacientes oncológicas decidieron recurrir a la Justicia. “Como no pudimos llegar a una solución, días atrás realizamos un recurso de amparo para ver si por esa vía podíamos avanzar en algo. Lo presentamos el día miércoles y quedamos a la espera de una resolución; se supone que es de carácter urgente”, sostuvo.

Laura convocó a las demás mujeres a sumarse al reclamo judicial. “Las mujeres que por ahí se quedaron con lo que le dijeron y no han hecho nada legal, se pueden unir a nosotras para lograr lo que necesitamos y el derecho que tenemos a recibir la medicación”, expresó.

Río Negro, 25 de agosto de 2023.