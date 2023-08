MASSA ANUNCIÓ NUEVAS MEDIDAS: ¿CÓMO REPERCUTE EN CASA? EL ANÁLISIS DE UNA ESPECIALISTA

Este fin de semana, a través de breves videos en redes sociales, el actual ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, anunció una batería de medidas tendientes a paliar los efectos de la inflación y la depreciación de los salarios.

Entre las medidas que anunció, hay algunas relacionadas a las grandes empresas, pero hay otras que impactan de lleno en la vida cotidiana de la mayoría de las familias argentinas. Por eso, desde La Carretera, dialogamos con la contadora Luciana Osacar, titular de la cuenta “Mamá Contadora“, desde la que explica en un lenguaje cotidiano algunos temas vinculados a la economía familiar.

Lo primero que recalcó “Hay que tener en cuenta que estas medidas están anunciadas pero no publicadas en el boletín oficial, por lo tanto hay muchas cuestiones que todavía no están establecidas, o que sus procedimientos no están establecidos. Entendemos que sigue la dinámica que se venía manteniendo, pero todavía no se sabe”.

En relación a la suma anunciada para empleadas de casas particulares, Osacar exlpicó que “varía en cada caso porque es proporcional a las horas que trabaja. Eso, además, el empleador lo puede deducir de sus impuestos”. Consultada sobre si los empleadores prefieren o no hacer el trámite de deducción, la contadora explicó que “muchos evalúan el monto que les significa. Por ahí, si es un monto bajo lo que recuperan, prefieren no hacerlo”.

Finalizando, “Mamá Contadora” reiteró la importancia de esperar el detalle de cada una de las medidas que se publicarán en el boletín oficial. Expresó que “yo pensé llegar hoy a la mañana y que ya esté el detalle en el boletín oficial. Pero no fue así. Estimamos que entre hoy y mañana ya podamos tener más definiciones”.

Las medidas anunciadas por Sergio Massa:

· Suma fija de 60 mil pesos para empleados públicos y privados.

· Refuerzo de 37 mil pesos para jubilados y pensionados para los próximos tres meses.

· Congelar por 90 días el aumento de las prepagas de familias cuyos ingresos no superen los 2 millones de pesos. ·

· Refuerzo de 25 mil pesos para empleadas domésticas por única vez, proporcional a las horas de trabajo.

· Acuerdos de precios vinculados con alimentos y consumo masivo, combustibles y medicamentos.

· Créditos para pymes.

· Refuerzo de dos cuotas de 10 mil pesos para beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.

· Créditos para trabajadores con tasa de interés de un cuarto de lo que cobran los bancos

· Refuerzo para beneficiarios de la Tarjeta Alimentar.

· Beneficios impositivos para monotributistas y acceso a créditos por hasta 4 millones de pesos, dependiendo de la categoría, a pagar en 24 cuotas a la mitad de la tasa bancaria con garantía 100% del Estado.

· Eliminación total de retenciones a la exportación (esto es, retenciones cero) “a economías regionales con valor agregado industrial como el vino, mosto, arroz, tabaco, forestal, cáscara de citrus, entre otras.

· Dos nuevas líneas de prefinanciación de exportaciones, para estimular las ventas al exterior.

Río Negro, 28 de agosto 2023

