SEPARADOS, LA MULTISECTORIAL Y EL FRENTE GREMIAL MARCHARON EN CONTRA DE JAVIER MILEI

La Multisectorial y el Frente Gremial se movilizaron en la mañana de este miércoles en contra de las medidas anunciadas por el Gobierno que encabeza Javier Milei. Aunque el reclamo fue el mismo, ambas organizaciones decidieron marchar por separado.

El Frente Sindical, que contó con la presencia de los sindicatos estatales ATEN, ANEL, SIPROSAPUNE; SEJUN, SITRAMUNE, entre otros, se concentró en las puertas del tribunal Superior de Justicia (TSJ). Por su parte, la Multisectorial, integrada por organizaciones sociales y partidos de izquierda, se concentraron en el monumento al General San Martín y luego se trasladaron al Belgrano y La Rioja, en la esquina de la Casa de Gobierno provincial.

“Está en juego la patria y lo único que se puede condenar es no defenderla”, expresó Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN. Por su parte, el titular de SEJUN, Claudio Salazar manifestó: “No hay necesidad y no hay urgencia para derogar la constitución y derogar las leyes”. Otros de los oradores fue Juan Ferrari, representante de SIPROSAPUNE, quien le recordó a Milei que “lo hayan votado no quiere decir que puede hacer lo que quiere, estamos en una democracia, las leyes se dirimen y se discuten en el Congreso”.

A unas cuadras del TSJ, en la esquina de la Casa de Gobierno, la Multisectorial realizó su acto. El mismo reclamo fue el mismo: el DNU y las medidas anunciadas por el Javier Milei. Pero también las organizaciones apuntaron contra las centrales sindicales y les exigieron que convoquen a un paro general. “El ajuste y el ataque de Javier Milei no tiene antecedentes. Por eso nosotros tenemos que responder con una acción histórica”, sostuvo César Parra, referente del Polo Obrero. La dirigente del MST y actual concejal, Priscila Otton, aseguró que ya no alcanza con marchar y “cacerolear” y pidió por un paro general.

Aunque hubo intentos de los principales referentes de la Multisectorial y del Frente Gremial para unificar la marcha, las diferencias pudieron más. En horas de la tarde, Guagliardo se expresó en la red social X y apuntó contras las organizaciones sociales y también contra ATEN Capital. “No podes reclamar unidad cuando unidad cuando todo el tiempo agredís, insultas, rompes, descalificas, violentas, pretendes imponer tu posición y desconoces la democracia interna. La unidad no es rejunte”, cuestionó.

Neuquén, 27 de diciembre de 2023.