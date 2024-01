ATE NO LE CREE AL GOBIERNO Y AUMENTA LA PRESIÓN ASEGURANDO QUE SE ACABÓ LA PACIENCIA

El gobierno provincial rionegrino comunicó públicamente su postura respecto de la posibilidad de una recomposición salarial y la respuesta no tardó en llegar. Es que se puso en juego la posibilidad concreta de no aumentar los sueldos en estos meses del año, porque habría riesgo de solvencia, y de perder el tiempo y la forma en la que se pagan los salarios. ATE puso el grito en el cielo y contestó.

En una entrevista con AM740, Rodrigo Vicente, secretario general de ATE en Río Negro, expresó su preocupación por la falta de propuestas salariales y el estancamiento en las negociaciones con el gobierno. Vicente afirmó con firmeza que “no recibimos propuestas y diciembre quedó sin aumento. Estamos padeciendo la devaluación. Están llevando a los estatales a la pobreza. Estamos en desacuerdo con estas medidas de ajustar con los estatales.”

Además, hizo hincapié en la importancia de evitar volver a épocas en las que los estatales no recibían sus salarios en tiempo y forma. Según Vicente, en una paritaria celebrada en noviembre con funcionarios de transición, se les aseguró que todo estaba en orden para pagar el aguinaldo en un solo pago y afrontar el mes de diciembre. Sin embargo, expresó su escepticismo al respecto diciendo que “descreemos de esta situación que pintan. Creemos que se está inventando una situación que no es tal. Para nosotros no hay tal deuda o despilfarro.”

Con respecto a la paciencia de los estatales, Vicente destacó que “estamos siendo muy pacientes respetando la institucionalidad. Ya van dos reuniones en las que no pasó nada. En la que se viene el 8 de enero supuestamente habrá propuestas. Teníamos un Río Negro en noviembre y otro en diciembre” cerró.

Río Negro, 2 de enero de 2024