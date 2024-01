ANTE 120 DESPIDOS, MUNICIPALES DE VILLA REGINA REALIZAN UNA PERMANENCIA

Trabajadores de la municipalidad de Villa Regina denuncian que se produjeron 120 despidos y que el intendente Luis Albrieu no tiene voluntad de diálogo. Ivo Arias, representante de la comisión directiva de ATE Villa Regina, expresó su preocupación por la difícil realidad de quienes se quedaron sin trabajo.

“Desde el 22 de diciembre, cuando el municipio comenzó a emitir los telegramas, hemos tenido dos instancias paritarias y el intendente no se ha presentado. No estamos cerca de encontrar el diálogo porque justamente el intendente no tiene intención”, señaló Arias durante una entrevista con AM740.

Arias remarcó que los ceses laborales no corresponden porque se trata de personas con varios años de antigüedad e hizo referencia a que la ley 811, en su artículo 5, establece la garantía de estabilidad laboral después de los seis meses de empleo. “Estamos hablando de gente que lleva 18, 21 años, 6, 7, no estamos hablando de 1 mes o 2”, subrayó.

El dirigente gremial aseguró que desde los sindicatos han mostrado disposición para encontrar una solución a la problemática laboral, pero la cerrada posición del intendente ha dificultado el proceso. Arias destacó que el municipio ha declarado un receso obligatorio de un mes, con todas las dependencias cerradas, lo que complica aún más la situación. “Estamos haciendo paritarias virtuales en la delegación de Trabajo, cosas inéditas de un intendente que no quiere dar la cara“, criticó Arias.

Ante la falta de respuestas y la necesidad de encontrar soluciones, Arias anunció la decisión de realizar una permanencia pacífica hasta que el intendente demuestre un acto de “buena fe” al acercarse para abordar la problemática de los 120 despidos.

Río Negro, 4 de enero de 2024