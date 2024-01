FERNÁNDEZ ORO PROPONE UN FESTIVAL DE LA CERVEZA PARA ESTE FIN DE SEMANA

La comunidad de Fernández Oro se prepara para vivir el Festival de la Cerveza Artesanal. Un evento con actividades para toda la familia y que refleja la fuerza de la colaboración y la solidaridad. La iniciativa es gestada a través del trabajo conjunto de la Municipalidad con diversos actores. La entrada es solidaria: un alimento no perecedero.

El intendente Gustavo Amati resaltó “cuando empezamos a trabajar con varios actores, se llevan adelante ideas como estas. Se unen partes con ganas de trabajar”. La propuesta, que se llevará este viernes y sábado en el Parque Central de la ciudad. Contará con la participación de más de 15 food trucks y beer trucks que ofrecerán una variada selección de comidas, cervezas regionales y otras bebidas.

La iniciativa también incluirá actividades recreativas para personas de todas las edades, desde bandas locales hasta artesanos que exhibirán sus creaciones. El evento, que transformará el Parque Central de Fernández Oro, busca resaltar la diversidad y el talento presentes en la comunidad.

Sobre las dificultades económicas que enfrentan los municipios y que han obligado a la suspensión de fiestas populares, Amati destacó la importancia de continuar ofreciendo estos eventos, a través de la sinergia con diferentes actores de la sociedad: “Todos los municipios deben tener sus complicaciones, nosotros estamos muy complicados, el trabajo de ahora en adelante es trabajar con privados, si todos ponen un granito de arena es viable que podamos llevar adelante iniciativas y hasta obras”.

La entrada al evento es sencilla pero significativa: la colaboración con un alimento no perecedero. “Quien no pueda colaborar, no pasa nada, el evento es abierto al público”, subrayó el intendente. Al mismo tiempo resaltó la importancia de la colaboración: “con eso nos ayuda al municipio, y sobre todo ayuda muchísimo a las familias que la están pasando mal”.

Río Negro, 5 de enero de 2024