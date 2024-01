ZILLE Y ROSTAN COMPLETARON EL PRÓLOGO DEL RALLY DAKAR

Primer objetivo cumplido para los dos regionales que se animaron a encarar la prueba más exigente del mundo. David Zille consiguió un impecable séptimo lugar en la categoría Challenger y Santiago Rostan, en su estreno, finalizó 88 en motos en el prólogo que esta mañana se cumplió en Al Ula, en Arabia Saudita. En la previa a la primera etapa de la 46 edición del Rally Dakar se lucieron los argentinos Francisco Moreno y Manuel Andújar en quads, ratificando que son candidatos a la victoria.

Si bien el prólogo, que tuvo una exigencia de 27 kilómetros, no definía nada porque todavía no empezó la verdadera prueba, que promete ser la más complicada de todas desde que la legendaria travesía desembarcó en Arabia Saudita, estar adelante es importante, por lo que no sorprendió la presencia de varios candidatos como protagonistas en las diferentes categorías, aunque como suele suceder algunos de los favoritos tuvieron sus complicaciones, aunque nada decisiva.

Zille, quien en la previa reconoció que su equipo South Racing le entregó un auto con muchas reformas que lo convirtieron en más competitivo que en el cierre del Mundial de Rally Raid, como lo comprobó durante el shakedown, cumplió un destacado trabajo en el prólogo, lo que le permitió quedar en el séptimo lugar y apenas a 42 segundos de Erik Gozal, quien fue el dueño de la victoria en un prólogo en la categoría Challenger, donde hubo una gran paridad entre los más destacados.

Rostan, en un estreno absoluto en la mítica prueba, en la que tiene que intentar descubrir todos sus secretos, aseguró que estuvo muy emocionado en los primeros kilómetros del prólogo por todo lo que representa ser parte del Dakar y después se enfocó en completar el recorrido sin cometer errores, tratando de seguir adaptándose a la flamante GasGas que le entregó el Xraids Experience, por lo que se ubicó 88 en la general de la competitiva categoría de motos, aunque eso es lo que menos importa porque queda toda la travesía por delante.

El prólogo, como se esperaba, tuvo un atractivo desarrollo y en autos la victoria quedó para Mattias Ekstrom en la general, relegando a Seth Quintero y Sebastien Loeb, quedando séptimo Stephane Peterhansel y trigésimo cuarto Carlos Sainz, después de algunas complicaciones. En motos se impuso Tosha Schareina, quinto Luciano Benavídes y noveno su hermano Kevin, ambos sin arriesgar nada. En quads prevaleció Moreno y fue segundo Andújar, ratificando ambos su chapa de candidatos.