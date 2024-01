PINTA Y SAAVEDRA GANARON LA PRIMERA ETAPA DE LA REGATA DEL RÍO NEGRO

El experimentado Néstor D. Pinta, quien volvió después de estar ausente el año último ratificando que mantiene su talento, y Miguel A. Saavedra en un notable trabajo se quedaron esta tarde con la primera etapa de la 48 edición de la Regara Internacional del río Negro, que se cumplió entre Cipolletti y Roca, uno de los tramos con más historia que tiene la tradicional travesía que reunió a una importante cantidad de palistas entre todas las categorías y promete una atractiva lucha por la victoria en el cierre del sábado en Viedma.

El parcial entre Cipolletti, donde se reunió una importante cantidad de aficionados para acompañar a los participantes que se animaron a encarar la travesía, y Roca es uno de los más destacados que tiene la prueba, que si bien es el comienzo de la travesía, perfila a los principales candidatos a la victoria en las diferentes categorías y en este renovado recorrido que presenta la histórica aventura entregó un entretenido espectáculo, con definiciones muy atractivas.

Unos 40 kilómetros tuvo el clásico primer examen para los participantes de la nueva edición de la regata, en la que al cierre de la etapa en la zona del club Náutico, en Paso Córdoba, se lucieron Pinta y Saavedra, quienes por primera vez participan juntos en la tradicional prueba. Completaron la exigencia en 1h 43m 00s 5/10, relegando en una apretada definición a Jeremy Candy y Quentín Urban, los integrantes de la selección de Francia, los principales candidatos a la victoria, a 2s 9/10. Terceros finalizaron Marcos G. Figueroa y Julián Argañaraz, a 7s 2/10. Luego, Rodrigo y Mauricio Cafa, Valentino Bruno y Martín Mozzicrafeddo, y Alberto A. Mosquera y Lucas Mícoli.

Después de lo que fue el clásico parcial inicial que sirvió para presentar a los candidatos en las diferentes categorías que tiene la apasionante travesía, una de las más históricas en el canoaje en el mundo, mañana a partir de las 14.30 se disputará la segunda etapa que unirá a los balnearios de Huergo y Regina, en el que no se esperan novedades en relación con los principales protagonistas que tiene la travesía que el sábado tendrá su cierre en Viedma, porque se trata de un tramo no muy exigente, aunque todo puede suceder.

Participan de la prueba las categorías K2 senior, K2 damas, K2 mixtos, K2 master A, B y C, K2 junior, K1 senior, K1 damas open, K1 master A, B y C, touring, touring doble, travesía caballeros A, B, C y D, damas, mixtos A, B, C y D, 520 A y B, algunas muy convocantes y otras que debido a la poca cantidad de anotados pasaron a la inmediata, como quedó establecido en el reglamento de la Regata del río Negro, que ratificó que mantiene la misma pasión que le permitió ser de las más importantes en el mundo.