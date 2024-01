ROSTAN Y ZILLE SE LUCIERON EN LA CUARTA ETAPA DEL RALLY DAKAR

Santiago Rostan y David Zille cumplieron un gran trabajo esta mañana en la cuarta etapa de la 46 edición del Rally Dakar, que cerró el Medio Maratón, en una prueba en la que Manuel Andújar se impuso en cuatriciclos; José I. Cornejo logró una nueva victoria en motos para convertirse en el nuevo líder de la general de esta categoría, y Sebastien Loeb tuvo la revancha que buscó en autos, en la que Yazeed Al Rajhi estiró un poco su ventaja, ratificando que es uno de los candidatos al título.

Lo de Rostan sigue siendo muy bueno en su primera participación en el legendario Dakar, en el que en cada una de las etapas sorprendió con su trabajo, lo que le permitió destacarse en los diferentes parciales, por lo que se ilusiona con seguir escribiendo su historia en una prueba muy compleja, que en esta nueva edición se caracterizó por una tremenda exigencia, más que nada en la categoría de motos, por lo que lo que está realizando tiene un gran significado.

Rostan, al comando una GasGas del Xraids Extreme, apostó al paso a paso y fue decisivo para completar el temido Medio Maratón, quedando 38 en la etapa y avanzando al 44 en la general. El neuquino que buscar escribir su historia en el Dakar en Arabia Saudita aseguró que está muy cómodo tanto con la moto como con la navegación, por lo que se ilusiona con seguir cumpliendo un destacado trabajo. La etapa la ganó Cornejo, Kevin Benavides fue tercero y su hermano Luciano quedó sexto, por lo que ambos siguen peleando adelante.

Zille, después de las penurias que tuvo en las dos primeras etapas por diferentes problemas con su Can Am que alista el South Racing tuvo revancha y en el cuarto parcial se despachó con un valioso sexto lugar. El tiempo que resignó en las primeras etapas casi que lo dejó sin posibilidades de pelear por la victoria en el Dakar, aunque como sucedió en las anteriores participaciones está claro que no es de los que se entregan en la adversidad y tratará de ganar algún parcial como en la pasada edición de la prueba.

Manu Andújar, uno de los candidatos en la previa al Dakar, se impuso en la cuarta etapa en cuatricilos y eso le permitió convertirse en el líder de la categoría, en la que tiene como misión lograr su segundo título en la prueba. Aventajó a Alexandre Giraud, está defendiendo su título, por apenas 32 segundos, después de una apretada definición. Más atrás, Marcelo Medeiros, Laisivydas Kancius, Antanas Kanopkinas y Juraj Verga, el anterior líder que tuvo la prueba.

Loeb se lució en la categoría de autos con una impecable victoria con su Hunter y dejó claro que si bien está lejos del líder Yazeed Al Rajhi intentará todo para ganar por primera vez la prueba más extrema del mundo. Tercero se ubicó su compañero de equipo Nasser Al-Attiyah, quien fue otro de los que volvió a ser protagonista luego de algunos problemas en los parciales anteriores, a 1m 22s. Más atrás Carlos Sainz; Stephane Peterhansel; Mathieu Serradori; Guillaume De Mevius; Vaidotas Zala; Simón Vitse, y Martín Prokop. Muy complicado estuvo Juan C. Yacopini, quien se ubicó 69.

Al Rajhi sacó más ventaja como líder de la general, después de aventajar al Matador Sainz por 4m 29s y a Al-Attiyah, quien todavía no pudo ganar una etapa en esta nueva edición del Dakar, pero a la expectativa, por 11m 03s. Luego aparecen Lucas Moraes, quien se impuso en la tercera etapa; Mattías Ekstrom; Loeb, avanzando bastante después de su victoria en el cuarto parcial; Serradori; Peterhansel; Zala, y De Mevius. En relación con Yacopini, el único argentino en la categoría, está 23.