ROSTAN DEJÓ ATRÁS LA ETAPA MARATÓN EN EL DAKAR

Santiago Rostan sigue descubriendo los secretos del Rally Dakar, como fue superar una inédita Etapa Maratón, la más exigente en la historia de la legendaria prueba que se cumple en Arabia Saudita y después de completar entre los cincuenta más destacados en el parcial en la categoría de motos desembarcó en Riyahd, donde disfrutará junto al resto de los participantes de un reparador descanso antes de encarar la última parte de la travesía, en la que buscará completar su desafío.

Rostan sigue sorprendiendo con lo bien que se adaptó a las exigencias que tiene cada edición del Dakar y en la continuidad de la prueba le tocó aprobar el examen que representó la inédita Etapa Maratón, en la que tuvo que lidiar con el imponente desierto de Arabia Saudita, durmiendo una noche en uno de los campamentos y arreglando su moto antes de emprender la parte decisiva de un parcial que fue desgastante, aunque que completó mostrando un gran rendimiento.

En una Etapa Maratón que se dividió en dos parciales y en la que varias de las principales figuras del Dakar en diferentes categorías tuvieron complicaciones, hasta resignando la posibilidad de pelear por la victoria, Rostan con una de las GasGas del equipo Xraids Experience se manejó con autoridad en las temidas dunas del desierto de Arabia Saudita y cerró un impecable trabajo que lo dejó en el lugar 48 del parcial, muy cerca de algunos con reconocida experiencia como Pablo Quintanilla y Diego Llanos, su compañero de equipo. Quedó 41 en la general, muy cerca de cumplir con su objetivo inicial de meterse entre los 30.

Después de seis etapas y de disfrutar del un merecido descanso en Riyahd, a donde los participantes desembarcaron en avión y en el caso de Rostan compartió el suyo nada menos que con el afamado Stephane Peterhansel, uno de los que casi se despidió de pelear por la victoria, mañana se reanudará la travesía con el séptimo parcial entre la capital de Arabia Saudita y Al Duwadimi, con 873 kilómetros, de los cuales 488 kilómetros serán cronometrados, con gran exigencia.

David Zille, quien era el otro regional que encaró esta nueva edición del Dakar, registró ayer su último su paso en la Etapa Maratón del Dakar en el control 6B y después no se registro ninguna otra novedad hasta que se confirmó su abandono, aunque la información no hizo referencia al problema que tuvo el Can Am alistado por el equipo South Racing, ni tampoco su podrá reanudar la travesía después del descanso. No tuvo suerte, porque después de un comienzo complicado empezó a destacarse, pero no pudo continuar la prueba.