ROSTAN ENCARA LA PARTE DECISIVA DEL RALLY DAKAR

Santiago Rostan disfrutó de un merecido descanso y dejó todo listo para encarar la segunda parte de la 46 edición del Rally Dakar, que mañana cumplirá la séptima etapa en una parte decisiva que promete ser tan dura o más que la primera, en la que se despachó con un impecable trabajo en su estreno absoluto en la apasionante categoría de motos, por lo que espera confiado poder completar todo el recorrido y escribir su historia en la legendaria prueba, algo reservado para los elegidos.

Rostan aprovechó el descanso en Riad, antes de encarar la segunda parte del Dakar, pasó una noche en medio del desierto de Arabia Saudita en lo que fue la inédita Etapa Maratón que se dividió en dos, que como se esperaba fue muy exigente, por lo que no sorprendió que varios de los principales candidatos tuvieron problemas, algunos que los dejaron afuera de la prueba y otros que pudieron continuar, aunque casi sin posibilidades de poder pelear por la victoria.

Rostan destacó que “pude descansar muy bien, lo que era muy importante después de esa Etapa Maratón que resultó tan larga y desgastante como se esperaba en la previa, pasamos la noche con una carpa, una bolsa de dormir y una ración militar para comer en medio del desierto. Después completamos los 200 kilómetros que quedaban y luego a todos los participantes nos llevaron en avión a Riad, donde me encontré con el equipo y mi papá, quien me acompaña en esta aventura.”.

El experimentado equipo Xraids Extreme desarmó la moto GasGas hizo un repaso general, dejando todo preparado para que pueda afrontar lo que resta del Dakar, que tendrá su vuelta con una séptima etapa que unirá a Riad con Al Duwadimi, con un recorrido de 873 kilómetros, de los cuales 483 kilómetros serán cronometrados y prometen una gran exigencia para los participantes de las diferentes categorías. El piloto de Neuquén se encuentra en el lugar 41 de la general que tiene como líder a Ricky Brabec, está 28 en Rally2 y séptimo entre los debutantes en la prueba.

En relación con David Zille, el otro regional que participa del Dakar, no pudo con la Etapa Maratón debido a diferentes problemas mecánicos en su Can Am lo obligó a abandonar y después del descanso sólo piensa en volver a la prueba con la misión de tratar de sumar algo para el Mundial de rally raid. Eel South Racing pudo arreglar su vehículo por lo que afrontará el desafío del único reenganche para poder seguir en la prueba y tratar de ganar alguna etapa, como en la pasada edición, cuando consiguió la primera, en gran tarea.