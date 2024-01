ROSTAN CUMPLIÓ UN GRAN TRABAJO EN LA SÉPTIMA ETAPA DEL DAKAR

Santiago Rostan parece decidido a hacer historia en su primera participación en el Rally Dakar y esta mañana cumplió su trabajo más destacado, que le permitió quedar 37 en la categoría de las motos que después del merecido descanso reanudó la travesía con la victoria Juan I. Cornejo. En autos se impuso en otro parcial Sebastien Loeb, quien busca acercarse al líder Carlos Sainz. En Challenger se reenganchó David Zille y quedó séptimo en interesante tarea.

Rostan, desde el momento que encaró su primera experiencia en la legendaria prueba que se disputa en Arabia Saudita, dejó en claro que su principal objetivo era completar el recorrido, que se convirtió en el más exigente de su historia, y ratificó que con el paso de las etapas está más cómodo, por lo que no sorprendió que se despachara con otra impecable tarea en un séptimo parcial que tuvo de todo, como pasó en los anteriores, y se convirtió en lo más destacado en el Dakar.

Con una GasGas que respondió una vez más a la exigencia y el respaldo del equipo Xraids Experience, que aprovechó el descanso para realizar un repaso de todos los elementos, en el regreso a la arena el trabajo de Rostan fue muy bueno, como lo demostró su paso por los diferentes controles y desde el comienzo impuso un ritmo seguro que fue decisivo para terminar 37 en el cierre, lo más destacado en su primera experiencia en el Dakar. Con un tiempo de 42h 06m 59s se encuentra en el lugar 38 de la general.

David Zille aprovechó el descanso en Riad para cumplir con el único reenganche que tiene la prueba y seguir en la categoría Challenger. Esta vez no hubo contratiempos mecánicos y pudo completar la nueva etapa en el séptimo lugar, ratificando que en condiciones normales estaba para ser protagonista con el Can Am que alista el South Racing. Después de su abandono en la Etapa Maratón buscará su segunda victoria en un parcial, después del conseguido por primera vez en la pasada edición del Dakar.

Loeb consiguió su tercera etapa en el Dakar, achicó la diferencia con Sainz, el cómodo líder de la general de los autos, y ratificó su ilusión de conquistar por primera vez la legendaria prueba que después del descanso empezó a transitar la última parte, con algunas novedades importantes. Está segundo a 19 minutos del líder, después de la baja de Mattias Ekstrom. Quedó tercero en el parcial Nasser Al-Attiyah, quien no tiene posibilidades de conquistar un nuevo título. Juan C. Yacopini está 23.

Los hermanos Kevin y Luciano Benavides, quienes un notable trabajo, escoltaron a José I. Cornejo en la séptima etapa del Rally Dakar que está liderado en la general de la categoría de motos por Ricky Brabec, quien es uno de los principales candidatos y se mantuvo adelante aventajando a Ross Branch por apenas 1 segundo cuando restan cinco parciales para el cierre de la prueba, por lo que no hay dudas que puede pasar de todo. Diego Llanos sigue firme y busca su resultado más destacado.

En cuatriciclos hubo sorpresas, porque Manuel Andújar lideró toda la etapa, pero no cumplió con uno de los wainpoint y fue penalizado con 15 minutos, por lo que resignó la posibilidad de quedarse con el parcial, que tuvo como dueño a Alexandre Giraud. Cuando parecía que no tenía complicaciones para mantener su cómoda diferencia en la general, la penalización achicó la ventaja con su principal rival, quien quedó a apenas 6m 20s, por lo que puede haber suspenso en la definición.