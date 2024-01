ROSTAN ESCRIBIÓ SU HISTORIA EN EL DAKAR

Santiago Rostan cumplió su desafío de completar su primer desafío en el Rally Dakar, que en su 46 edición se disputó en Arabia Saudita, con un impecable trabajo en la categoría de motos, en la que se consagró Ricky Bravec y que tuvo a Kevin Benavidez como dueño de la última etapa. Carlos Sainz hizo historia en autos con su vehículo eléctrico y Manuel Andújar le dio el título a Argentina en la categoría cuatriciclos. David Zille, el otro regional, después de reengancharse terminó la aventura.

Rostan se dio el gusto de cumplir un sueño que tenía desde pequeño como era poder participar y completar el recorrido del Dakar, lo que pudo realizar después de un impecable trabajo desde el inicio de la apasionante prueba, que se convirtió en la más exigente en toda su historia, por lo que haber terminado el desafío contó en un valor agregado para un piloto que apostó al paso a paso para avanzar en la apasionante travesía con una moto que se bancó todo.

Rostan terminó 40 en la duodécima y última etapa, quedando en el lugar 38 de la general, 26 en la categoría de Rally 2, una de las más numerosas de la prueba, y octavo entre los debutantes. Después de completar su tarea, destacó que “cumplí con un sueño que me acompañó desde la infancia, cuando me ilusionaba con participar en esta prueba. Gracias a todos los que me apoyaron, espero poder volver al Dakar y me gustaría hacerlo con mi papá si sigue la categoría de los cuatri”.

“Después de dos décadas de mucha dedicación, sacrificio y entrenamiento, estoy en la llegada del Dakar, por lo que estoy feliz por la misión cumplida. Cada kilómetro, cada etapa, fue una travesía que moldeó mi determinación”, comentó Rostan a través de sus redes sociales, en las que durante toda su aventura en la prueba junto a su papá, quien lo acompañó en esta experiencia, la más importante de su campaña deportiva, compartió todo lo que fue la aventura.

Rostan comentó que se consumió todas las lágrimas disfrutando de los últimos kilómetros de la etapa con la que se cerró en Yanbu la legendaria prueba. Destacó que “no es una victoria personal, sino el resultado de un viaje compartido con todos los que confirmaron en mi. Desde mi viejo, quien me subió a la primera moto y estuvo a mi lado, lo mismo que toda mi familia, quienes me acompañaron en este desafío que pudimos completar. Misión cumplida”.

En la apasionante y competitiva categoría de motos se despidió con una victoria Kevin Benavides, quien quedó cuarto en la general que tuvo como dueño del título a Ricky Brabec después de un impecable trabajo en la parte decisiva de la prueba, en la que los otros argentinos completaron el Dakar, como fueron Luciano Benavides, en el séptimo lugar; Diego Llanos, en el 19; el citado Rostan, en el 38, y Sebastián Urquía, en el 74, por lo que todos cumplieron con el desafío.

El Matador Sainz volvió a hacer historia en el Rally Dakar al conquistar su cuarto título con diferentes vehículos, después de liderar el proyecto de Audi, con un auto eléctrico diferente al resto. Encaró el Dakar a todo o nada, porque tenía claro que era su última oportunidad de agrandar su historia con un vehículo diferente, basado en la tecnología eléctrica y muy diferente al de sus principales rivales en la prueba. Lo escoltaron Guillaume De Mevius y Sebastien Loeb. En el lugar 28 terminó Juan C. Yacopini.

Manu Andújar conquistó su segundo título en la categoría cuatriciclos en el Dakar, después de realizar un trabajo casi sin fallas que le permitió encarar sin necesidad de arriesgar la última etapa de la prueba más exigente del mundo. Alexandre Giraud no pudo prolongar su reinado en la categoría, aunque dejó todo, pero no pudo con un rival que mostró un gran nivel y que desde que asumió el liderazgo de la prueba no le dio posibilidades, si bien hubo pocas diferencia en el cierre.

El otro regional que participó en esta nueva edición del Dakar fue Zille, quien fue protagonista de su tercera experiencia y después de muchas peripicias por diferentes problemas en su Can Am que alistó el Xraids Experience, se reenganchó y completó la prueba en el lugar 29 en la competitiva categoría Challenger, por lo que seguro empezará a trabajar para tener revancha en esta prueba y en el Mundial de rally raid, que se convertirá en su próximo objetivo.