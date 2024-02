EL PALACO PÉREZ SE ILUSIONA CON OTRO TÍTULO EN EL SUPERCROSS DE VERANO

Osvaldo Palaco Pérez es uno de los referentes y lo demuestra en cada prueba, como pasó anoche con su valiosa victoria en la tercera fecha de la 28 edición del supercross de verano que se disputó en el circuito de La Barda, en Neuquén, que contó con una gran cantidad de participantes y estuvo colmado de aficionados. Dio un paso grande en busca de retener el título en MX1, la categoría principal. Mañana desde las 18.30 se cumplirá el cierre del tradicional certamen, uno de los más importantes en la región.

Luego de un comienzo con dos pruebas que convocaron a muchos participantes entre las diferentes categorías y una gran cantidad de afici0nados, que no hizo más que ratificar que el supercross en el coliseo de La Barda es el deporte de cada verano en la región, el certamen regresó con una tercera fecha que se convirtió en una bisagra para muchos de los protagonistas, con un impecable espectáculo que tuvo a algunas candidatos que quedaron muy cerca de conseguir el título.

Pérez, quien tuvo una segunda fecha para el olvido, empezó complicado por un problema físico en el entrenamiento clasificatorio, porque como un guerrero no se entregó y se despachó con un gran trabajo tanto en la serie como en la final, si bien en ninguna movió adelante. Tuvo que pelear con Luciano Righi, el ex campeón argentino que hizo un gran trabajo, y no se pudo descuidar de Galletta, logrando su segunda victoria en el certamen y recuperando el liderazgo, por lo que tiene todo a favor en el cierre, en la cuarta fecha, para retener el título.

Pérez lidera en MX1, seguido por Righi, a 13 puntos; Galletta, a 15; Quirno Costa, a 23, y Lucas Sendón, a 28. En MX1B la definición será apasionante, porque Gonzalo Paravano volvió a la victoria y asumió el liderazgo, aventajando a Miguel Matthews, quien terminó tercero, por sólo 1 punto. Quedó segundo Augusto Colafranceschi. En MX2 se destacó Ethan Banvídez, consiguiendo su primer triunfo en MX2 y sueña con lograr el título. Lo escoltaron Valentino Mosca, en su estreno en la categoría, y Máximo Tomini, quien relegaal ganador de la tercera fecha por 6 puntos.

En master A estuvo en otra dimensión Gerardo Ríos, quien prolongó su invicto con la tercera victoria en fila, escoltado por Yago Musarella y Claudio Cid. En la B se impuso Fabio Sánchez y terminó segundo Cristian Morini. En master intermedio triunfó en gran trabajo Agustín Paz, después de relegar a Franco Brandani y Lucas Roy. Los otros vencedores fueron Horacio Elissetche, repitióen master C; Fátima Venialgo, en damas; Tiziano Cocci, en principiante; Juan P. García, en endurista; Eugenio Suárez, en 85 cc., y Lorenzo Ossés, en 65 cc..