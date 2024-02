URCERA, BENVENUTI Y DE LA IGLESIA PONEN PRIMERA EN EL TC

José M. Urcera, Juan C. Benvenuti, ambos con el desafío de participar tanto con nuevas marcas como equipos en busca de ser protagonistas, y Lautaro De la Iglesia, en su esperado estreno, serán los tres regionales que participarán desde el domingo en el certamen de TC que se disputará en el autódromo de El Calafate, que contará con la presentación de los modelos de nueva generación que prometen revolucionar a la categoría más importante que tiene el automovilismo en Argentina.

Debido a que será el estreno del certamen de la afamada categoría, al igual que el TC Pista, la actividad comenzará el viernes con dos tandas de pruebas comunitarias que tendrán una gran importancia porque participarán los clásicos autos del TC junto con los modelos de nueva generación, con lo que se comprobará si hay paridad, como se espera en la previa, y servirá para empezar a definir los candidatos para pelear adelante en un circuito en el que se espera reunir a muchos aficionados.

Urcera, quien se desvinculó del Maquin Parts Racing con el que conquistó su histórico primer título en la categoría y dejó el Torino, manejará un Ford del equipo de Emanuel Moriatis que utilizará hasta que se termine el armado del Mustang con el que espera encarar la parte principal del certamen en el que espera volver a ser protagonista. Después de no poder lograr una victoria el año último, hizo una apuesta fuerte para volver a estar entre los referentes de la categoría.

Benvenuti fue otro de los pilotos que después del pasado certamen pidió el cambio de marca y dejó el Torino del Trotta Competición para volver a Chevrolet, marca con la que comenzó su campaña en las categorías de la ACTC. Estará con un auto armado por el Alifraco Sport, aunque para la tercera fecha espera contar con un flamante Camaro, justo para la prueba que se disputará en Centenario, donde estará como local e intentará conseguir una nueva victoria frente a su gente.

El tercer regional que participará en el TC será De la Iglesia, quien después de convertirse en uno de los principales protagonistas del TC Pista y varios intentos consiguió el pasaporte para sumarse a la popular categoría con una Dodge alistada por el equipo que lidera Rodolfo Di Meglio, con la que se ilusiona con poder tener protagonismo y pelear adelante. La confianza es grande y para la mitad del certamen intentarán cambiar a un Challenger, aunque no está definido.

En el TC Pista el único representante regional será Joaquín Ochoa, quien consiguió el pase después de su campaña en el TC Mouras. En el estreno estará con una Dodge del SAP Team que probó la semana última en La Plata y se ilusiona con un buen rendimiento tanto en el comienzo en El Calafate como en la segunda fecha, en la que estará como local en Viedma. Se ilusiona con estar entre los princopales candidatos, porque como todos en la telonera espera llegar al TC.

La actividad comenzará el viernes en el circuito de El Calafate, porque se programaron dos tandas de 20 minutos cada uno. En esos entrenamientos no se podrán utilizar gomas nuevas y en el caso de que algún auto rompa el motor no sufrirá el recargo de tiempo que se aplicará a partir del comienzo de los ensayos oficiales programados para el sábado. Esta decisión no sorprendió porque el año último n hubo pruebas en Viedma para que los equipos verificaran el funcionamiento del sistema de masas y llantas con la tuerca central, aunque no se dio a conocer el cronograma para la primera fecha del certamen.