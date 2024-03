EL PRO KART TUVO UN GRAN COMIENZO EN LA ISLA JORDÁN

Juan Bonoris, Agustín Fulini, Jonathan Paglialunga, Tomás Jara, Dante Bruno y Bruno Busalino fueron las principales figuras que tuvo la esperada primera fecha del tradicional certamen del Pro Kart que se cumplió esta tarde en el kartódromo de la Isla Jordán, con una atractiva y extensa programación que reunió como se esperaba a una importante cantidad de participantes, ratificando el poder de convocatoria que tiene desde hace mucho tiempo, por lo que es una de las más importantes en la región.

El esperado comienzo que tuvo el Pro Kart no sorprendió, porque en el estreno no hizo más que ratificar lo que entregó durante todo en el pasado certamen, que no hay dudas resultó decisivo para poder convertirse en una de las categorías más destacadas que tiene desde hace mucho tiempo el automovilismo en la región, con una notable convocatoria en cada presentación, algo que no fue una casualidad, porque se trabajó mucho en el receso para poder mantener.

En la Súper Sudam estuvo implacable Juan Bonoris, quien era uno de los favoritos en la previa y se quedó con todo en la primera fecha. Lo escoltaron Mauricio Herbsonmer, Diego Dieguez, Raúl Roldán, Luciano Pessino, Ignacio Pascual, Ramiro González y Pablo M. Zapata. En la Sprint 150 cc. se impuso Fullini, seguido por Agustín Escobar, Iñaki Hernández, Iván Sajarov, Camila Moriones, Luciana Sierpina, Manuel Scoli, Bautista Álvarez, Joaquín Garro y Valentina Sierpina.

En la renovada junior 125 cc. se despachó con un notable trabajo Tomás Jara, imbatible en el estreno y que dominó desde el comienzo de la actividad, lo que le permitió aventajar con facilidad Blas García, quien defiende el título logrado en el pasado certamen; Tomás Bruno; Juan M. Lage; Tomás Massa; Ciro Tortoriello; Joaquín Rivero; Máximo Estebánez, campeón de la promocional que encaró un nuevo desafío en su campaña; Ian Ramírez, y Bruno Lesse. En la flamante Light 150 cc. el principal protagonista fue Dante Bruno. Más atrás quedaron Brisas Pennisi; Wálter Estebánez; Gianfranco Arcagni; Martín Alfieri; Fabián Gajardo, Sebastián Umaña, Kevin Donnerstag, Natalia Bello y Francisco Valero. En la promocional prevaleció Bruno Busalino, aventajó a Gael Costanzi, Joaquín Bruno, Simón Fioretti, Benjamín Jara, Noah Vasicek, Pedro Rossi, Lautaro Reyes, Thiago Jofré y Genaro Fernández.

Jonathan Paglialunga edificó un impecable trabajo en la Pro Kart 150 Pista y ratificó que es uno de los principales candidatos al título en una categoría con varias figuras, si bien recién se cumplió la primera fecha del certamen. Hizo bien los deberes y se quedó con la victoria en la final, logrando una interesante ventaja. Luego se ubicaron Facundo Franciscovich, María C. Escobar, Juan P. Bonoris, Giuliano Paniccia, Gonzalo Aqueveque, Juan Prada y Pablo Bistolfi.