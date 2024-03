ATEN RECIBIÓ UNA NUEVA PROPUESTA DEL GOBIERNO, PERO NO ES SUFICIENTE

La reunión entre el Gobierno provincial y ATEN pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles 13-03. El Ejecutivo realizó una nueva propuesta salarial para tratar de destrabar el conflicto con los docentes, aunque desde el gremio aclararon que la nueva oferta “todavía no tiene las condiciones para ponerla a consideración de las asambleas”.

ATEN es el único medio estatal que hasta el momento no aceptó la propuesta del gobierno que encabeza Rolando Figueroa. En la jornada de este martes, y mientras los docentes realizan un paro por 72 horas, tras reunirse con el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, el secretario general, Marcelo Guagliardo, reconoció que “la propuesta se mueve un poco de la primera”, aunque aclaró que no tiene las condiciones para ser tratada en asamblea. “Le dijimos al Gobierno que lo que estaba todavía no alcanzaba”, sostuvo en la puerta de Casa Gobierno.

Guagliardo relató que “el pliego que ATEN presentó es un pliego integral que no solo plantea cuestiones vinculadas al salario, claramente lo más importante, sino también a las condiciones en las que aprenden nuestros chicos y chicas”. Sin embargo, consideró que pese a que el Gobierno acercó algunas respuestas “hay cuestiones que siguen sin estar definidas en su totalidad o con las certezas que necesitamos”.

Además de la recomposición salarial, donde la discusión pasa por el reconocimiento del IPC de enero, desde ATEN hicieron hincapié en cuestiones relacionadas a las partidas de alimentos y de transporte, y también a la creación de cargos.

Por otro lado, el representante de los trabajadores confirmó la continuidad del paro por 72 horas. “Mañana -por este miércoles 13-03- tenemos una cita importantísima, nuestra marcha de guardapolvos para venir a este mismo lugar con miles de compañeros”, sostuvo. Además de la marcha convocada, continuará la mesa de diálogo donde esperan recibir una nueva oferta que pueda ponerse a consideración de las asambleas.

Neuquén, 12 de marzo de 2024.