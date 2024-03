DENUNCIAN GRAVES IRREGULARIDADES EN LA CASA INTEGRAL DE LA MUJER EN ZAPALA

Las condiciones de vulnerabilidad de una mamá y sus cuatro hijos han dejado interrogantes sobre el funcionamiento de asistencia a la mujer en la provincia de Neuquén. En comunicación con La Carretera, Eugenia Sequeira, médica generalista, denunció irregularidades en la casa Integral “Rena-ser”, de Zapala, y pidió gente idónea y capacitada “para asistir en estas problemáticas tan complejas”.

La profesional apuntó contra la falta de controles en los refugios. Reveló que en muchas ocasiones “las mujeres escapan de situaciones de violencia, adicciones y pobreza y vienen buscando refugio, pero a veces en esos lugares hay personas mal intencionadas, con problemas graves de pedofilia, prostitución y adicciones y estas mujeres se ven envueltas en situaciones aún peor de las que huyeron”.

La médica denunció que en el refugio “Rena-ser”, de Zapala, “hay operadores que se drogan en ese mismo lugar”, y agregó: “No son personas capacitadas, la directora del lugar, por lo que me dijeron no tiene el secundario terminado y los operadores no sé si tienen la Ley Micaela terminada”, por lo que pidió “organismos reguladores y contra-reguladores que se encarguen de ir e informar si hay alguna irregularidad en estos centro de asistencia a la mujer, a los niños”

Sequeira, quien realizó la residencia médica en Zapala, manifestó que una de las personas que consumía y vendía drogas en el refugio era un ex chofer de ambulancias del hospital de Zapala que en noviembre 2022 fue detenido por narcomenudeo. Según contó la profesional, el hombre fue sumariado y reubicado en la Casa Integral de la Mujer. En las últimas semanas, luego de conocerse una exposición policial, habría sido trasladado a un hogar de menores, denunció la mujer.

“Poner a dedo una persona para que ocupe un lugar no garantiza que vaya a hacer bien su trabajo porque no tiene la sensibilidad, ni la capacidad que deben tener estos casos”, reflexionó la mujer, y aclaró que, a su entender, “ese lugar tiene que seguir funcionando con gente capacitada y una planificación para esas familias o esas mujeres y que no termine todo en el tránsito de darle un techo”.

Neuquén, 13 de marzo de 2023.