EL TC CON PLANTEL CONFIRMADO EN VIEDMA

El TC tiene todo armado para comenzar mañana con la actividad en el autódromo de Viedma, donde se cumplirá la segunda fecha del certamen con la presencia de 46 pilotos, entre los que se encuentran los regionales José M. Urcera, Juan C. Benvenuti y Lautaro De la Iglesia, uno de los nuevos en la categoría. En el TC Pista, con 37 confirmados, estará Joaquín Ochoa. La programación se completará con el estreno de la Fórmula 2 Argentina, con Valentín Jara entre los protagonistas.

Será la segunda prueba en la que estarán juntos los autos clásicos que escribieron una parte muy destacada de la historia del TC, que se convirtió en la categoría más importante que tiene el automovilismo en Argentina, y los modelos de nueva generación que desembarcaron para producir un recambio, lo que se convertirá como pasó en el estreno del certamen en un atractivo más que tendrá una programación en la que se espera reunir a una gran cantidad de aficionados.

En el TC se presentarán 46 pilotos, con cuatro regresos como serán los de Diego De Carlo, Matías Jalaf, Martín Vázquez y Juan Garbelino, y un cambio de marca obligado de Sebastián Abella, quien fue autorizado a manejar un Torino después que no pudo reparar su Chevrolet luego de un golpe muy fuerte en la primera fecha en El Calafate. Entre los confirmados se destaca la presencia de los regionales Manu Urcera, Benvenuti y De la Iglesia, quien es uno de los que desembarcó en la categoría.

Urcera, quien se sumó en el nuevo certamen al equipo que lidera Emanuel Moriatis, se presentará con un Ford que se renovó después de la primera fecha, porque el flamante que utilizó en el comienzo pasará a ser un Mustang, por lo que espera que tenga un buen rendimiento, algo que recién sucedió con el anterior en la final, porque en la clasificación y por un problema en su serie estuvo lejos de los protagonistas. Su tercer lugar se dio después de una prueba con muchos cambios.

Benvenuti empezó bien en los entrenamientos en El Calafate, pero se pegó cuando promediaba la segunda tanda y fue tan duro el golpe que el Alifraco Sport no pudo reparar el Chevrolet, por lo que no pudo participar en la clasificación, serie y final. Buscará revancha en Viedma, porque lo necesita para no perder protagonismo de movida en un certamen que promete mucha paridad y espera estar adelante de movida después del gran trabajo que hizo el equipo para reparar el auto.

De la Iglesia será el tercer regional que estará en Viedma, después de un trabajo interesante en el estreno, donde estuvo lejos en los entrenamientos y la clasificación con la Dodge del equipo que comanda Rodolfo Di Meglio, pero que anduvo bien en su serie y aprobó el examen en la final, esquivando los golpes y terminando décimo, lo que lo dejó muy conforme, confiado en que puede estar entre los protagonistas en la segunda fecha y en la previa a su presentación en Centenario.

La movida del TC empezará mañana a las 11.15 con la primera tanda de entrenamientos y desde las 13.45 la segunda, ambas muy importantes para que los pilotos y equipos acomoden sus autos, porque desde las 15.59 se cumplirá la clasificación, que se dividirá en cuatro cuartos y en los que los tres regionales estarán en diferentes grupos, lo que mantendrá el interés de los aficionados. El domingo se disputarán las tres series y la final, que promete una gran exigencia.

En el TC Pista se presentarán 37 pilotos, entre los que se destaca Joaquín Ochoa, quien tendrá la oportunidad de estar ante su gente después de un estreno muy complicado en El Calafate, donde tuvo muchos problemas con la Dodge del SAP Team, con el que espera tener su revancha. Mañana se cumplirán dos entrenamientos, la clasificación y las series. En la Fórmula 2 Argentina, que afrontará su primera fecha, hay 14 confirmados y se destaca Jara, el único regional que se ilusiona con pelear adelante.