CIPOLLETTI DIO UN PASO IMPORTANTE RUMBO A LA VUELTA DEL TREN DE PASAJEROS

El Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Cipolletti, Gustavo Zovich, anunció avances significativos en la protección del puente ferroviario durante el fin de semana. Lograron colocar limitadores de altura, que trabajan como testigos para los vehículos con alturas superiores a los cuatro metros 10 centímetros, que es la altura desde la ruta al puente ferroviario sobre R151.

Este problema ha obstaculizado el retorno del tren de pasajeros a la ciudad y hace tiempo se busca una solución. Desde la logística del transporte aseguran que sin gestos o acciones es imposible que vuelva el tren de pasajeros. Esto sería un buen comienzo para retomar.

Según Zovich, el puente ha sufrido daños recurrentes debido a choques con vehículos altos, lo que ha llevado a la interrupción del servicio ferroviario. En una entrevista con AM740, explicó que “lo que hicimos durante toda la jornada fue recolocar los limitadores de altura que están en la salida de la rotonda. Limitadores bien señalizados. Quedó perfecto y lo mejor es que quedó de forma que no hay dudas. No va a llegar un camión al puente si no le da la altura para pasar”.

Los trabajos consistieron en la instalación de limitadores de altura a 4 metros 10 centímetros, con señalización clara para advertir a los transportistas sobre las restricciones. Zovich enfatizó que estos limitadores están diseñados para garantizar que solo los vehículos adecuados puedan acceder al puente. Además, destacó la importancia de esta medida para la seguridad vial y la preservación de la infraestructura.

El funcionario municipal subrayó que la implementación de estos limitadores es parte de un esfuerzo más amplio para regularizar la circulación vehicular y facilitar el retorno del tren de pasajeros a la ciudad. Se han instalado carteles informativos en varias ubicaciones estratégicas para asegurar que los conductores estén plenamente informados sobre las restricciones de altura.

Cipolletti, 8 de abril de 2024