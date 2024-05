OTTO RACE TRACK: INAUGURA UN NUEVO CIRCUITO DE MOTOCROSS EN CIPOLLETTI

El próximo 8 y 9 de junio, la ciudad de Cipolletti será testigo de un emocionante acontecimiento: la inauguración de un nuevo circuito de motocross para la zona y el primero en la ciudad. El Otto Race Track, en su fecha apertura albergará la tercera fecha del Campeonato Argentino de Motocross.

“Esta idea nace algunos años atrás desde una familia apasionada por el motociclismo que tuvo la idea de apoyar al deporte en sí y concretó esta idea de hacer un circuito en Cipolletti. Fue un proyecto que partió de cero, se pensó en comprar hectáreas en Cipolletti en una ubicación que sea favorable para el circuito, que tenga fácil acceso desde la ruta”, contó Santiago O´Connor, representante de los dueños, sobre la génesis de este nuevo circuito en la zona. Así las cosas, la pista contará con todo un sector para el público alrededor de ella y dos palcos vip, uno con visión de 360°.

Con una ubicación estratégica, entre Cipolletti y Cinco Saltos, y con fácil acceso desde la ruta 151, este circuito ocupa casi 8 hectáreas destinadas exclusivamente a la práctica de este deporte, con otras 2 hectáreas adicionales para estacionamiento. Además, el predio cuenta con más hectáreas libres que podrán anexarse en un futuro.

El plus de este nuevo espacio para el motocross es que no es similar a ningun de la zona. “Es un circuito muy técnico que está diseñado por Lucas de la Fuente, que es una persona muy formada en el tema. Es un trabajo muy técnico y muy específico, todo tiene especificaciones y reglamentos. Es un circuito similar a uno que se encuentra en Polonia, no es parecido a ninguno de los que está acá”, precisó O´Connor.

Con estas características, el sueño de sus dueños es más grande: aspiran a albergar al mundial de motocross. “Después de esta inaugruación, se van a hacer competencias más chicas durante al año y se está pensando en concretar algunas fechas más del argentino. Y además se tiene la aspiración de traer el mundial de motocross. Se está proyectando todo a ese camino”, resaltó el representante del proyecto.

La inauguración del circuito Otto Race Track promete ser una experiencia inolvidable: “Estamos trabajando mucho para hacer un evento distinto a lo que se viene generando hasta ahora. La idea es hacer un evento atractivo para toda la familia en general y no solo para el fanático del motociclismo”, subrayó O´Connor,

Las entradas para este evento ya están disponibles y se puede llegar a ella a través del perfil de Instagram @ottoracetrack, a un precio de 7000 pesos.

Cipolletti, 2 de mayo de 2024