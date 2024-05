PARA MARTÍN SORIA LA IDEA DE PROVINCIALIZAR LA RUTA 22 ES INSÓLITA Y OCULTA UN NEGOCIO

El Diputado Nacional rionegrino de Unión por la Patria, Martín Soria, habló y atacó fuertemente al gobierno provincial y a la idea que trascendió en los últimos días sobre la posibilidad de “provincializar” la Ruta Nacional 22. Lo hizo en una entrevista con AM740, en la que también expresó su satisfacción por haber sido el único en votar en contra de la controvertida Ley de Bases por parte de la representación provincial en la cámara de diputados.

Soria defendió su postura, argumentando que no podía respaldar un proyecto que, en sus palabras, tenía como consecuencia que “un presidente siga las instrucciones de su perro muerto”. Los contrapuntos fueron directamente al apartado de la reforma laboral, que para él no traerán más trabajo ni activación económica como se dice desde LLA.

Las críticas también fueron para el gobierno provincial rionegrino. Aseguró que la provincia está en la lona. Manifestó su desconcierto ante la posible provincialización de la RN22, calificándola de “insólita”. En su análisis, cuestionó la capacidad del gobierno para asumir la gestión de infraestructuras básicas, como evidencia la falta de suministros médicos en hospitales. Dijo que “es insólito que se crea que un gobierno que no puede reparar un pozo se va a hacer cargo de la ruta. Además esa idea del peaje muestra que lo que se busca es solo obtener fondos. En cuanto a que el peaje solo se cobraría a los no rionegrinos, permítanme dudar. No les creo” cerró.

Cerró la entrevista retomando el tema Ley Bases, asegurando que cree que en el senado no va a correr con la misma suerte que en diputados. Aseguró que Martín Doñate votará en contra y que además tiene diálogo con él. Sin embargo, marcó la diferencia de “sacarse una foto con el contrincante” algo que Soria sostuvo que no comparte.

Río Negro, 2 de mayo de 2024