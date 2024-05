PADRES ORGANIZADOS SOLICITAN RECUPERAR DÍAS DE CLASES PERDIDOS EN NEUQUÉN

Marina Smoljan, representante de Padres Organizados de Neuquén y Río Negro, expresó su preocupación por la falta de cumplimiento de los 180 días mínimos de clases en la provincia de Neuquén, así como la necesidad de recuperar los días perdidos durante los paros y jornadas institucionales.

En diálogo con AM740, Smoljan explicó que “en la Nación hay una ley que dice que las autoridades tienen que garantizar 180 días de clases mínimos a cada chico” y resaltó que “eso en la provincia de Neuquén no se cumple de entrada, porque el calendario escolar que armaron no tiene 180 días, pusieron tanta cantidad de jornadas institucionales que no se llegaba”. Respecto al calendario actual explicó: “En Neuquén hay 11 jornadas institucionales y sumado al día de la Mujer que el gobernador lo dio, eso hace que el calendario de Neuquén tenga 177 días de clases. A eso hay que agregarle todos los días de paro que hubo, que fue prácticamente todo marzo y alguna parte de abril”.

Ante esta situación, Smoljan hizo hincapié en la necesidad de recuperar los días perdidos. “Lo que pedimos es que el gobernador, él o a través de sus funcionarios, nos indiquen de qué manera se van a recuperar esos días. Estamos en mayo, tienen gran parte del año por delante”, afirmó. En cuanto a posibles soluciones, Smoljan propuso: “Una posibilidad de recuperar algunos días es que las jornadas institucionales se hagan fuera del horario escolar, puede ser en otro horario, los sábados o en el receso invernal, que es receso y no vacaciones”.

Finalmente, Smoljan enfatizó en la importancia de cumplir con el derecho a la educación de los niños y niñas de la provincia: “Deberían cumplirse los 180 días de clases, porque es lo que manda la ley, y sino las defensorías del derecho del niño, niña y adolescente deberían actuar en consecuencia”, concluyó.

Neuquén, 15 de mayo de 2024