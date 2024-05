SE VIENEN LAS FOTOMULTAS EN NEUQUÉN: ¿CÓMO SERÁN?

Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén, explicó los detalles sobre la implementación del sistema de fotomultas en la ciudad. El sistema de última generación busca controlar las principales infracciones de tránsito que generan peligro, daño, lesiones y muerte, como cruzar un semáforo en rojo, invadir la senda peatonal, uso del celular, no usar el cinturón de seguridad, giros en U y estacionamiento en doble fila.

En diálogo con AM740, desmintió la información que circuló viralmente y destacó que “el sistema no es un radar, no capta exceso de velocidad, solo sanciona las contravenciones mencionadas”. El subsecretario aseguró que el sistema se pensó basado en un mapa de calor de los siniestros de 2023 en Neuquén, donde el 80% de los 1309 accidentes ocurrieron en intersecciones semaforizadas. “Con la vertiginosidad que vivimos y con algunos modos de conducir que tenemos, la verdad que el semáforo no es suficiente. Entonces el control preventivo y contravencional es fundamental”, subrayó Baggio.

En la primera etapa, se instalarán 100 cámaras y se espera completar el 30% de esta fase en breve. “El período de prueba permitirá ajustar y calibrar el sistema, asegurando que funcione correctamente y sea transparente”, explicó Baggio. Pero además informó que las contravenciones detectadas por el sistema serán validadas por un equipo de inspectores de tránsito antes de convertirse en sanciones oficiales.

Finalmente, Baggio mencionó la importancia de que todos los ciudadanos conozcan la ubicación de las cámaras, la cual está disponible en la página web de la Municipalidad de Neuquén. “El objetivo es que el sistema no sea recaudatorio, sino que fomente un cambio de hábitos y mejore la seguridad vial en la ciudad”, concluyó.

Neuquén, 16 de mayo de 2024