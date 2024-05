INVESTIGAN A FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE ENTREGAR TERRITORIO MEDIANTE INAI EN 2023

El diputado nacional Sergio Capozzi, de Juntos por el Cambio, ha señalado graves irregularidades en las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). En una entrevista en AM740, Capozzi declaró que “en diciembre hubo 81 resoluciones del INAI. En ellas encontramos muchísimas irregularidades. Se tratan de entregas de territorio a personas que solo presentaban croquis hechos a mano. Se afectaban derechos de terceros que ya viven en esos territorios y tienen títulos legales”.

Capozzi presentó un pedido de informes el 14 de diciembre, el cual no recibió respuesta. Dijo que “en la evaluación descubrimos que eran 118 resoluciones, no 81. Es decir, mucho más. Varias de estas implican delitos, asociación fraudulenta y perjuicios contra el Estado”. La denuncia se elevó al fiscal Carlos Stornelli, quien investiga el posible reconocimiento indebido de comunidades indígenas que no pudieron comprobar su legitimidad y recibieron propiedades de manera irregular.

En el contexto de estas irregularidades, Capozzi mencionó un caso específico en el que un barrio que un hombre vendió hace más de 40 años ahora es reclamado como territorio comunitario por personas que dicen pertenecer a una supuesta comunidad que integraba el vendedor. El fiscal Stornelli, por su parte, subrayó la falta de rigor técnico en muchas de las resoluciones del INAI y la ausencia de notificación a propietarios de tierras privadas afectadas.

Stornelli presentó una denuncia formal solicitando que se investigue a los ex funcionarios responsables de las resoluciones. Capozzi dijo que “la indiscriminada proliferación de resoluciones expedidas por el INAI en la última etapa de la gestión de gobierno que culminó el 10 de diciembre de 2023, queda evidenciada a las claras”.

