RAMBEAUD AFIRMÓ QUE EN CALF “SE BUSCA EL SILENCIO, QUE NO SE DEBATA”

La disputa entre la Cooperativa CALF y los usuarios por el cobro de ítems ajenos al consumo eléctrico no da tregua. El 18 de mayo pasado, la jueza en lo Civil, Comercial y de Minería de Neuquén María Guadalupe Losada se declaró incompetente en el expediente que iniciaron algunos socios por lo que manifestó que debe pasar al fuero administrativo. En diálogo con La Carretera AM740, el abogado Gastón Rambeaud, cuestionó la decisión de la jueza y consideró que los usuarios del servicio “han quedado desguarnecidos”.

“Pareciera que esta decisión se engrana con toda la estrategia que ha llevado adelante la empresa prestadora (CALF): el silencio, que no se hable del tema. Se busca el silencio, que no se debata”, expresó Rambeaud, y agregó: “Lo vimos en el deliberante donde por primera vez se le negó a 13 mil vecinos la audiencia pública para debatir este tema; lo vemos todos los días en la ciudad que esta empapelada con propaganda de la cooperativa que dice que el aumento se debe a políticas del gobierno nacional, cuando esta ordenanza se da días antes de que asumiera el gobierno; y en la justicia civil que nos dice que este tema no se va a discutir”.

El representante legal del nutrido grupo de socios, lamentó la decisión judicial y confió que la Justicia “a veces es el último refugio ante el avance del poder, pero hemos quedado desguarnecidos” y aseguró: “Queríamos ver qué nivel de protección da la justicia, viendo esto es casi nulo”. Rambeuad explicó que la jueza “dictó una resolución donde ordenó que la causa pase a la justicia administrativa. Nunca lo vi, lo normal es que el juez resuelva sobre lo que es competente”.

“Es frustrante, es decepcionante. No se puede discutir nada”, se quejó el abogado y advirtió que se abre una puerta en donde no está claro los límites y pareciera no haberlos. “Hasta dónde llegan los límites del ejercicio del poder de una empresa monopólica y un concejo deliberante que no se da cuenta la puerta que ha abierto”, se preguntó.

Neuquén, 20 de mayo de 2024.