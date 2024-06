LEY BASES APROBADA: ¿UNA NUEVA ERA POLÍTICA?

El Senado aprobó ayer la Ley Bases presentada por el Ejecutivo Nacional bajo la presidencia de Javier Milei. Esta aprobación marca un hito significativo para el gobierno, ya que es el primer paquete de leyes que logra pasar en sus seis meses de gestión. Alejo Pasetto, politólogo, compartió su análisis sobre el impacto y las implicaciones de esta ley en una entrevista con AM740.

Pasetto reconoció que fue una jornada histórica la que se vivió en el senado, por lo que pasó dentro del recinto pero también por la “represión” que hubo fuera ante quienes se manifestaban en contra de la aprobación. Y respecto a la ley señaló: “Es básicamente el primer paquete de leyes que logra este gobierno”. Destacó que, aunque se aprobaron cambios significativos respecto a la propuesta original, la ley finalmente vio la luz: “era la piedra fundacional de este gobierno que no terminaba de entender cómo llevar adelante la negociación con el congreso”.

La aprobación no solo significa una victoria legislativa para el gobierno de Milei, sino que también implica un cambio en la dinámica política. Pasetto observó que durante este tiempo el gobierno avanzó en medidas extremas como cierre de ministerios, despidos y aumentos en las que no necesitaba del consenso del poder legislativo y remarcó “ahora tiene vía libre, de alguna manera, para así avanzar”.

Además, destacó que, a pesar de la crisis económica y el descontento social, la popularidad del presidente Milei sigue siendo alta. Aunque remarcó: “Lo que no sé es por cuánto tiempo, porque las reformas que el gobierno ya puede empezar a implementar van a repercutir de manera directa en sectores que todavía pensaron que no iban a ser tocados, que la casta era otra. Yo creo que la sociedad va a darse cuenta de que efectivamente la casta no eran solamente aquellos que el gobierno anunciaba que eran durante la campaña”.

Pasetto también reflexionó sobre la estrategia comunicacional y política del gobierno: “Quiero entender la lógica, o la no lógica, de declaraciones que tienen los funcionarios de primera línea de este gobierno porque suelen hablar generalmente en caliente.” Mencionó que esta falta de coordinación en las declaraciones de los funcionarios puede ser difícil de explicar y entender.

Finalmente, Pasetto se refirió a la responsabilidad del gobierno para actuar ahora que tiene una “hoja de ruta”: “Ahora tienen la hoja de ruta, ahora yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno es empezar a gobernar, a hacer lo que dijo que iba a hacer y a dejar de echar responsabilidades en los gobiernos anteriores.”

Neuquén, 13 de junio de 2024