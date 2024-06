Explicó que “fue un momento muy difícil. No nos alegramos de que se haya muerto un delincuente. Quedamos shockeados”, expresó Filsinguer en una entrevista con AM740. “Estaba dentro de nuestro local. No fue algo agradable lo que vivimos. Son cosas que pasan. Uno se levantan temprano todos los días para trabajar y no para estas cosas “.

El comerciante explicó que habían tomado medidas de seguridad debido a los constantes robos en la zona. Dijo que “la verdad que todas las rejas y todo es porque nos entran a robar seguido. La noche anterior tuvimos movimientos extraños y habían forzado la reja”.

Filsinguer también expresó su pesar por la familia del fallecido agregando que “la verdad es que es muy duro volver a trabajar. Yo tengo una sensación muy fea. Nunca me había puesto a pensar. Lo lamento por la familia de este muchacho al que no habrán podido contener”.

Allen, 13 de junio de 2024