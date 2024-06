GASS SOBRE EL INCENTIVO DOCENTE: “NADIE QUITA EL DERECHO A HACER PARO”

En Neuquén, se aprobó por ley un incentivo docente del 15% adicional para aquellos que cumplan con determinadas metas de asistencia. Esta medida busca reducir la alta inasistencia de los docentes y mejorar la calidad educativa en la provincia.

César Gass, legislador de Neuquén por la UCR, explicó, durante una entrevista en AM740 que la medida no obliga a nadie, pero premia a quienes no falten más de ciertos días por mes y por trimestre. “Acá no se obliga absolutamente a nadie, simplemente que en determinadas condiciones, quienes no falten más de determinados días por mes y por trimestre van a tener un adicional del 15%”.

“Hoy hay escuelas que tuvieron recién 47 días con clases,” comentó Gass, señalando la gravedad del problema. Añadió que el incentivo busca premiar a los docentes que asisten regularmente y mejorar el control de las licencias médicas, que actualmente están fuera de control.

El legislador reconoció la oposición del gremio docente, pero confía en que la ley sancionada reducirá la inasistencia y los paros. “Nadie quita el derecho de hacer paro, pero no van a recibir el adicional,” subrayó Gass y resaltó: “creemos que va a ser un estímulo, creemos que va a bajar la inasistencia dramáticamente, van a bajar los paros. El adicional es para estimular a los que van siempre”

Gass concluyó destacando que esta medida no es revolucionaria, pero implica un cambio cultural importante para asegurar que los docentes y los estudiantes adquieran la habitualidad de asistir a clase. “El gremio que luchando por la educación pública lo que están haciendo es fomentando la educación privada, son centenares de alumnos por mes que se corren del sistema público al circuito privado”, agregó.

Por otro lado, Gass señaló que la aprobación de esta ley es solo un paso adelante en la mejora del sistema educativo: “Creo que dimos un paso adelante, pero también creo que no solucionamos el problema educativo que necesita una reforma educativa muy importante y estamos con el equipo trabajando sobre eso para ver cómo llegamos a esa instancia”, contó.

Neuquén, 26 de junio de 2024