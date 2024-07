CGT RÍO NEGRO PIDIÓ UNIDAD Y SEGUIR BAJO LA CONDUCCIÓN DE CAMIONEROS

Bajo el recuerdo y el homenaje a Rubén Belich, se realizó una reunión informativa y de reorganización de la CGT de Río Negro este viernes al mediodía. El evento tuvo lugar en Allen y fue organizado por el sindicato de camioneros, con su Secretario General Gustavo Sol a la cabeza.

Durante el encuentro se trataron diversos temas. El principal fue la preocupación por la situación económica actual y cómo seguirá la organización obrera ante lo que reconocen como un ataque a los trabajadores por las medida del gobierno nacional. También hubo intenciones firmes de revalidar la postura de CGT Río Negro en general. Se habló de cómo se seguirá en un proceso natural administrativo con el liderazgo de camioneros.

Por otro lado, se solicitó la cooperación de todos los gremios presentes para afianzar la CGT como la más fuerte y representativa. Ovidio Zúñiga, de Gastronómicos, mostró su descontento ante las denominadas Andina y Atlántica, asegurando que no consiguieron nada concreto para los trabajadores. “La dispersión solo favorece a los que vienen por nosotros. Los gastronómicos queremos una sola CGT para Río Negro. No estando en contra de la andina y la atlántica pero los resultados muestran que no era necesaria esa división”, señaló.

Finalmente, Zúñiga cerró su discurso diciendo: “Queremos que la CGT siga siendo encabezada por los compañeros de Río Negro y por la figura de Gustavo Sol,” seguido del aplauso general y el respaldo de todos.

Estuvieron presentes los gremios: SMATA, Gastronómicos, UTGRA, Camioneros, UTEDyC, ATSA, Bancaria, SITRAMUCI, Empleados de Comercio Cipolletti y Roca, Petroleros, Spiqyp, Stihmpra, UOCRA, Luz y Fuerza, UATRE, OUIRA, UOM, UPSRA, UTHGRA, UTI PAMI, y Choferes de Taxis.

Río Negro, 12 de julio de 2024