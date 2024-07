ATAQUE A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN: MOOD INTIMÓ A UN PERIODISTA POR SUS OPINIONES EN REDES SOCIALES

Una vez más, el derecho a la libertad de expresión se ve seriamente amenazado luego de que Green & Five Group S.A., que administra Mood Live, intimara al periodista Matías Cesari por sus opiniones vertidas en sus redes sociales y también en el programa Enfocados TV.

“Me sorprendí, pero también hay que decirlo, estos atropellos vienen sucediendo desde hace un tiempo”, afirmó Cesari en diálogo con La Carretera AM 740. Recordó que en el 2023, el municipio capitalino invitó a Enfocados TV a retirarse del Museo Gregorio Álvarez donde se grababan las ediciones. En aquel momento el pedido llegó por parte de funcionarios del entonces gobierno de Omar Gutiérrez.

La carta documento enviada por el apoderado del local gastronómico, que también funciona como boliche, llega luego de que Cesari, en su cuenta personal de X (ex twitter) analizó la negativa del Municipio a Sens para que pueda abrir sus puertas. El periodista, finalizó su breve posteo opinando que “Gaido es Mood”.

“Así ellos tengan la justicia de su lado qué puede pasar, qué me pueden sacar”, se preguntó el conductor y aseguró que no tienen con qué atacarlo. “Luego del hecho del año pasado aprendí que esto puede pasar, entonces les digo que no me van a arrodillar”, agregó.

Consideró que lo sucedido “es un atropello y un ataque a la libertad de expresión y me sorprende que el abogado que tiene muchísima trayectoria, que es el tesorero del Colegio de Abogados no sepa de esto”.

Tras conocerse el intento por coartar la libertad de expresión por parte de los administradores de MOOD, Cesari recibió el apoyo de colegas y del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). Además, el comunicador local valoró el apoyo “de todos los colores” más allá de la grieta. “Recibí el apoyo libertario, pero también del kirchnerismo y la izquierda“, contó.

Cesari explicó que su comentario en redes sociales se debió a las múltiples trabas que el municipio ha puesto para la apertura de Sens, que sería un competidor directo de MOOD. “¿Alguna vez se vio que inventarán una ordenanza para que en ciertas cuadras no se abra un lugar?”, se preguntó en referencia a la ordenanza que el Deliberante aprobó a finales del 2023 y que impide la apertura de locales gastronómicos en el corredor Primeros Pobladores”.

Neuquén, 19 de julio de 2024.