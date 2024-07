TERMINÓ EL RECESO INVERNAL Y LAS CLASES VUELVEN CON DOS DÍAS DE PARO

Finalizan las vacaciones de invierno y este lunes 22-07 deberían volver las clases en toda la provincia de Neuquén. Sin embargo, eso no ocurrirá. Desde la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) se decidió iniciar el segundo tramo del año con un paro de 48 horas.

La medida de fuerza fue convocada para lunes y martes, 22 y 23 de julio, y contará con una movilización a la Casa de Gobierno. Desde ATEN rechazan el presentismo docente que aprobó la Legislatura provincial. El paro y la movilización fueron votados en las asambleas provinciales a principios de julio.

El regreso a clases comenzará con una movilización a Casa de Gobierno. La concentración será a las 11, en el monumento al General San Martín. El centro del reclamo es el presentismo, pero también se suman otras demandas: escuelas seguras, el cumplimiento de las mesas técnicas con el gobierno y el rechazo a la restitución del impuesto a las Ganancias.

En sus redes sociales, el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo cuestionó el presentismo docente. El referente de los docentes enumeró algunas consecuencias sociales que deja la ley votada y aprobada en la legislatura: “Estigmatiza al conjunto de los docentes; obliga al que necesita a resignar salud para cobrar el premio; no ataca ninguno de los problemas del ausentismo docente justificado; su única finalidad es económica y busca disciplinar para imponer peores medidas y ajustes sobre la educación”, entre otras.

En el mismo posteo Guagliardo explicó algunos de los motivos por los que se puede perder el plus. “Enfermedades laborales ART (cuerdas vocales, hepatitis B, etc); enfermedades propias (oncológicas, traumatológicas, inculpables, etc.); por cuidado de hijos o familiares a cargo enfermos. No más de 20 días al año; por capacitaciones -no más de 6 días al año-; por mamografías -estudio preventivo de Cáncer de Mama-; por violencia de Género; por razones climatológicas; por concurrir a donar sangre; por fallecimiento de familiar directo; por maternidad; por adopción; por tratamiento de fertilización asistida; por citación de la Justicia a testificar en Juicio, u otro trámite de carácter obligatorio; por licencia gremial”, son los motivos por los que los docentes no accederían al extra económico.

Neuquén, 21 de julio de 2024.