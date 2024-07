INSEGURIDAD: VECINOS DEL CHAÑAR SALIERON A LA RUTA Y EL GOBIERNO PROMETIÓ MÁS EFECTIVOS POLICIALES

Los constantes hechos de inseguridad provocaron el enojo de la comunidad de San Patricio del Chañar que luego de varios reclamos decidieron, este miércoles 24-07, bloquear los accesos a la localidad. Desde la madrugada subieron a la ruta 7 y realizaron varios piquetes en distintos puntos. Tras la medida, el Gobierno decidió oir a los vecinos y en horas de la tarde se logró destrabar el conflicto.

Tras varias horas sobre la ruta, el reclamo se hizo escuchar en calle Rioja y una comitiva encabezada por los ministros de Gobierno, Jorge Tobares, y Seguridad, Matías Nicolini decidió reunirse con los vecinos para interiorizarse de la problemática. “Estamos comprometidos a trabajar los próximos meses para ir resolviendo los problemas que hoy en día tienen los vecinos de San Patricio“, afirmó Tobares.

La primera medida anunciada por Tobares es incrementar el número de agentes que cumplen funciones en la localidad. Se sumarán 20 efectivos que estarán a disposición durante todo el día. Con ese número, “más la dotación que hoy tiene la comisaría, consideramos que va a aumentar la tarea de prevención y de investigación de los hechos delictivos que se denuncian”, dijo el titular de la Cartera de Gobierno.

“Necesitamos más personal, más móviles. Con Vaca Muerta y el tema de las chacras, esto creció. Entonces la cantidad de policías que había hace diez años o cinco años, no alcanza para la población que es hoy en día”, declaró Lorena, una de las vecinas de localidad que ofició de vocera de los manifestantes.

“Queremos que nos den una respuestas que hasta ahora no nos han dado. Siempre fueron puras promesas porque hasta ahora no tenemos ninguna solución. Los delitos cada vez son más y las estadísticas que tienen en la comisaria no tienen nada que ver con los vivimos a diario nosotros”, reclamó la referente de los vecinos. Descartó cualquier tipo de interes político y aclaró: “Somos de diferentes barrios. Acá no hay clases sociales, no hay política, no hay religión, acá somos todos vecinos que estamos pidiendo por seguridad para poder volver a tener el Chañar que teníamos, caminar por la calle como caminábamos”.

