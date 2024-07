LEGISLADORES DE RÍO NEGRO INSISTEN EN LA LEY DE SALUD ARANCELADA PARA EXTRANJEROS

El Bloque Legislativo de CC ARI Cambiemos renovó su reclamo para que la Legislatura de Río Negro trate con urgencia el Proyecto de Ley presentado en mayo, que propone arancelar la atención y servicios de salud a extranjeros “transitorios” o “precarios”. La iniciativa surge como respuesta al deterioro del sistema de salud pública provincial, severamente impactado por la crisis económica nacional. “Es necesario administrar los escasos recursos de manera que el servicio de salud pueda seguir brindándose adecuadamente a nuestros ciudadanos”, subrayaron desde el bloque en los fundamentos del proyecto.

Roberta Scavo, legisladora de CC-ARI, dialogó con AM740 La Carretera para explicar más detalles del proyecto. “Nadie desconoce la situación difícil que está atravesando nuestro país. Creo que es una de las peores crisis económicas de la historia. La escasez de recursos golpea a todas las áreas del Estado y la salud pública no escapa a esta realidad. En la provincia de Río Negro, algunos hospitales ni siquiera cuentan con insumos básicos para brindar la atención necesaria”, afirmó Scavo.

El proyecto no busca negar la atención a los extranjeros, sino arancelarla de manera que aquellos que no estén asentados en el país deban pagar por los servicios de salud. “Los extranjeros con residencia permanente pueden seguir utilizando el servicio de salud pública como hasta ahora. Sin embargo, los extranjeros transitorios o con residencia precaria deben pagar por estos servicios. No se trata de regalar nuestros recursos”, enfatizó Scavo.

Scavo también hizo referencia a situaciones comparativas con otros países. “Hace unos días ocurrió un caso en Bolivia donde una niña argentina con quemaduras graves fue transferida a La Quiaca tras una mínima atención en Villazón. En contraste, Argentina brinda atención gratuita a extranjeros. La realidad es que nuestros recursos son escasos y la atención en los hospitales es costosa. No es gratis; lo pagan los ciudadanos con sus impuestos”, señaló la legisladora.

El proyecto prevé la creación de un fondo especial con los recursos obtenidos de los aranceles, destinado a financiar la atención, adquirir equipamiento médico, mobiliario y capacitar al personal de salud. “Este fondo será destinado nuevamente al Sistema de Salud Pública de la provincia”, aclaró Scavo.

El camino legislativo implica que las comisiones den tratamiento al proyecto, que requiere de primera y segunda vuelta para su aprobación, permitiendo modificaciones y aportes de los ciudadanos. “Es importante darle un corte a esta situación y poner blanco sobre negro. La provincia de Río Negro no escapa a la realidad nacional y los recursos deben ser cuidados”, afirmó Scavo.

El proyecto también faculta al Poder Ejecutivo Provincial a celebrar convenios de reciprocidad con otros países, estableciendo que los extranjeros que no puedan costearse la atención puedan ser facturados a sus países de origen. “Estamos tratando de regularizar esta situación de manera gradual, buscando un equilibrio que cuide nuestros recursos sin negar la atención a quienes la necesiten”, concluyó Scavo.

Río Negro, 25 de julio de 2024