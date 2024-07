PIDEN POR LA APARICIÓN DE LUCIANA MUÑOZ: CONVOCAN A UNA MARCHA PARA ESTE MARTES

Luciana Muñoz, de 20 años, desapareció el 13 de julio en el barrio Gran Neuquén Norte de la ciudad de Neuquén. El gobierno provincial ofrece una recompensa de 10 millones de pesos a quienes brinden información fehaciente sobre su paradero. La multisectorial de mujeres convocó hoy a una marcha para pedir por la aparición con vida de Luciana, para este martes a las 18.

La multisectorial de mujeres ha sido parte activa de las acciones de búsqueda junto a la familia y la escuela de Luciana. “Estamos hace 16 días buscando a Luciana porque hay una situación muy compleja en el marco de que Neuquén es una de las provincias en la que desaparecen las mujeres”, expresó Angélica Lagunas, como parte de la multisectorial.

La recompensa inicial ofrecida fue de un millón de pesos, considerada insuficiente por la multisectorial. “Dieron una suma irrisoria al principio de un millón para que alguien dé algún dato”, afirmó Lagunas, quien también criticó la falta de dispositivos adecuados para la búsqueda de mujeres desaparecidas.

La multisectorial convoca a una marcha para el martes a las 18 hs, con el objetivo de exigir acciones más contundentes del gobierno. “Entendemos que tenemos que ser miles y miles en la calle pidiendo que aparezca Luciana”, declaró Lagunas.

Además, Lagunas hizo un llamado a visibilizar la falta de políticas preventivas y de apoyo para mujeres en la provincia. “Los funcionarios nos toman el pelo sacandose una foto con el ni una menos, pero que cuando se pierde una mujer como luciana nadie hace nada, o hacen muy poco”, criticó y aseguró: “Rolando Figueroa sabía perfectamente que provincia iba a gobernar y los problemas cotidianos que tiene, y no ha existido hasta el momento una respuesta de cómo va a cubrir con presupuesto y con mujeres profesionales, las diversas problemáticas que se dan”.

“Tenemos que decir de forma colectiva que no queremos más que se pierdan las chicas, que no queremos más que nos arrebaten de las manos a las jóvenes y las mujeres, y que queremos que todos los dispositivos que han desbaratado porque no tienen presupuesto, que se pongan en marcha nuevamente”, reclamó Lagunas.

Las personas que tengan información sobre el paradero de Luciana deben comunicarse con el Fiscal de la causa en Leloir y Entre Ríos o con el Departamento de Seguridad Personal de la Policía de Neuquén, a los números (0299) 4422821 o (0299) 4424102.

Neuquén, 29 de julio de 2024