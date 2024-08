CLAUDIO DOMÍNGUEZ CRITICÓ EL PARO DE ATEN POR EL PRESENTISMO Y SE CRUZÓ CON GUAGLIARDO

El diputado provincial por el MPN, Claudio Domínguez, criticó duramente el reciente paro de ATEN y tuvo un cruce en redes sociales con el dirigente Marcelo Guagliardo. Domínguez calificó la medida de fuerza como un “capricho del gremio” y afirmó que no se está violando ningún derecho.

“Es difícil llegar a un acuerdo cuando hay caprichos, porque en realidad es un capricho del gremio, es un paro sin sentido porque no se viola ningún derecho”, expresó el diputado en diálogo con AM740. Además, resaltó que el acuerdo entre el gremio y el gobierno es uno de los mejores del país, asegurando salario igual a la inflación.

Domínguez también defendió el plus que se otorga a los docentes que no faltan más de tres veces en un trimestre, lo cual equivale a un sueldo más al año. “El gremio caprichosamente dice que no quiere”, comentó. Señaló que de los 27.000 docentes en Neuquén, solo 17 renunciaron al adicional, lo que consideró una muestra de la incoherencia del reclamo.

El diputado acusó a los dirigentes gremiales de perjudicar a los niños con la huelga y de medir fuerzas entre ellos, dejando a los estudiantes como rehenes. “Este paro no se hizo en receso escolar, se hizo y se esperó que los chicos volvieran de las vacaciones para violarle el derecho a los niños”, criticó. “Estan midiendo fuerzas entre Lagunas y Marcelo Guagliardo y los chicos quedan de rehenes”, agregó.

Por último, Domínguez abogó por la implementación de consultas populares vinculantes para declarar la educación como un servicio esencial y evaluar tanto a estudiantes como a docentes. “Yo creo que muchos dirigentes gremiales son gerentes de las escuelas privadas, dicen defender la escuela pública pero terminan siendo gerentes de las escuelas privadas”, concluyó.

Neuquén, 2 de agosto de 2024