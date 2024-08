EMPRENDEDORA DE FERNÁNDEZ ORO CONSTRUYE OBJETOS ECOLÓGICOS Y PIDE RECICLAR PLÁSTICOS

Yanina Rodríguez, emprendedora de Fernández Oro, está construyendo objetos ecológicos a base de plástico reciclado y solicita a los vecinos que reciclen sus plásticos. Su emprendimiento, Decoklart, busca crear conciencia ambiental y ofrecer una solución innovadora para mitigar la contaminación.

“Queremos inculcar una conciencia ambiental con nuestro emprendimiento que surge con la idea de hacer algo diferente”, afirmó Rodríguez en una entrevista con AM740. Ella descubrió que se podían hacer cosas con los residuos plásticos domésticos, encontrando una manera innovadora y útil de reducir la contaminación. Rodríguez enfatizó la importancia de separar y reciclar correctamente los plásticos. “Lo primero que tenemos que hacer es separar porque solamente usamos 2 tipos de plásticos y hay más de 7 porque si fusionamos los distintos plásticos juntos emanan un gas que puede ser tóxico”, explicó. También mencionó la necesidad de limpiar los plásticos antes de reciclarlos.

Además resaltó la necesidad de juntar también plásticos que no sean botellas de agua o gaseosa. “El que más se junta es el de las botellas, pero a nosotros no nos sirve, el que más nos sirve es el del dulce de leche, el queso crema, la crema que generalmente la gente lo tira porque nadie le explicó que no son solo las botellas de plástico. Son los plásticos que están cuando abrimos la heladera, los de los artículos de limpieza o los que tenemos en el baño. Si nos ponemos a pensar en casa tenemos un montón de plásticos que hoy el 90% de la gente lo tira sin pensar que están haciendo un daño al medioambiente”.

Actualmente, el emprendimiento de Rodríguez está enfocado en producir porta notebooks, portacelulares y comederos de mascotas. “Lo que estamos desarrollando y en lo que nos queremos enfocar es en lo que es revestimientos, queremos suplantar los cerámicos”, comentó, destacando su participación en el concurso nacional de emprendedores Nave.Rodríguez mencionó que consideró comenzar su emprendimiento en Neuquén debido a las mejores políticas de separación de residuos, pero los costos la llevaron a establecerse en Fernández Oro. “Tuve algunas complicaciones pero fueron obstáculos que se fueron sorteando, hoy tengo el acompañamiento del municipio, de medioambiente, de algunas empresas”, señaló.

Para colaborar, los vecinos pueden acercarse a su punto verde ubicado en Los Aromos e Iguazú en Fernández Oro. Rodríguez está convencida de que pequeñas acciones pueden llevar a grandes cambios en el futuro.

Fernández Oro, 2 de agosto de 2024