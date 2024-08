JAVIER ACEVEDO: “LA LEY DE RADARES ABARCA A TODAS LAS RUTAS PROVINCIALES Y NACIONALES”

La polémica por los radares continúa pese a que en la Legislatura se aprobó la ley 5726 que regula el uso de los radares en Río Negro. Hay municipios que decidieron hacer caso omiso a la norma que obliga a suspender su utilización por un plazo de 90 días. En diálogo con La Carretera, el legislador provincial por el bloque CC ARI y autor de las Ley, Javier Acevedo, exigió el cese de las multas y advirtió que podría realizar denuncias penales contra funcionarios provinciales o municipios.

Acevedo se refirió a la decisión del Municipio de Bariloche de mantener operativos los radares. “La ley es clara, hay algunos funcionarios que no interpretan bien la ley o no la leen bien o no la entienden bien o la quieren entender”, criticó el referente de la CC ARI y aclaró que la ley “abarca a todos los radares de la provincia de Río Negro que estén sobre rutas provinciales o rutas nacionales”.

El legislador remarcó que los radares de Bariloche y El Bolsón fueron habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial por lo que también quedan enmarcados dentro de la ley que establece 90 días para para ponerlos en funcionamiento “como se debe, con toda la cartelería informativa para el conductor”. Acevedo apuntó contra los funcionarios y profesionales del derecho que desconocen que Río Negro “tiene reserva de jurisdicción federal sobre rutas nacionales y la Nación le delegó facultades a la provincia, ningún municipio puede desconocer esto”, y aclaró: “La autonomía de un municipio es solamente para dentro de su ejido urbano”.

“Como todos los radares de la provincia, los de Bariloche y El Bolsón también tienen que suspender su funcionamiento por 90 días, no deberían estar funcionando ni emitiendo multas”, explicó. Acevedo enfatizó que si se hicieran multas, las mismas deberán ser anuladas y los automovilistas “no la tienen que pagar”. El legislador detalló que hay más de 450 mil multas que ya fueron anuladas.

Por otra parte, Acevedo advirtió: “Si se detecta a algún funcionario o algún municipio que está obrando por fuera de la ley podemos hacer una denuncia penal por mal desempeño como funcionario público. Los municipios deberán hacerse cargo o cualquier funcionario” y pidió al gobierno provincial la pronta reglamentación, “no puede estar durmiendo el sueño de lo justo. Los radares deben estar paralizados”.

Finalmente, cuestionó el manejo de los radares y consideró que “fue un desastre, ningún organismo hizo lo que tenía que hacer. El fin era uno solo: recaudatorio”. Acevedo definió el uso de los radares como “una trampa caza-bobo con fin recaudatorio”, cuestionó a los municipios porque “ven solamente la caja y no el cuidado de la población”. Destacó que con la nueva ley “el radar es de carácter preventivo, lo ordenamos”.

Río Negro, 06 de agosto de 2024.