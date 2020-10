COVID 19 Y HOSPITALES SATURADOS: “EL TRABAJO ES INTERMINABLE”

Esta semana se viralizó en redes sociales la foto de un médico de la zona. El profesional se tomó un descanso en la guardia y fue retratado en un pasillo, sentado en el piso y apoyado sobre una pared. Ese médico es Cristian Díaz y pertenece al equipo de salud del hospital de Cutral Co. En La Carretera, Díaz señaló que el personal está agotado y estresado. Cada jornada de trabajo los exige al máximo.

El Dr. Díaz repasó el momento que fue registrado por una compañera de trabajo. Comentó que esperaba los resultados de un paciente, cuando decidió sentarse en el suelo del corredor. “Fue más o menos a las 3 de la mañana, después de haber estado con un paciente que tuvo que conectarse a un respirador. Todas las guardias últimamente son muy pesadas. Arrancamos a las 8 de la mañana. Estaba muy cansado, no tenía donde sentarme y me senté unos minutos en el piso. No esperábamos esta viralización”, resumió.

Su imagen se difundió masivamente porque expone el cansancio de todo el sistema de Salud. “Hay mucha gente sobrecargada, mucha gente enferma. Yo estuve aislado la primera quincena de septiembre. No estamos acostumbrados a estas guardias, a esta cantidad de internados que tenemos. No hemos podido sumar profesionales. Eso genera sobrecarga de trabajo, un cansancio físico por la cantidad de horas y el trabajo interminable. Y también un cansancio mental importante“, expresó. Díaz contó que padeció la enfermedad junto a su esposa e hijos. Aun así, mantiene todas las medidas necesarias para protegerse. “Nos cuidamos como deberíamos hacer todos, no lo vivimos con miedo. Nos tocó contagiarnos pero seguimos cuidando el contacto diario como si no lo hubiéramos tenido”, confesó.

Lamentablemente, los números de la pandemia no bajan y el personal sanitario continúa trabajando sin descanso. “No me cabe ninguna duda de que esto es porque la población se relajó. El disparador fue el Día del Amigo. De ahí empezamos con una crecida exponencial de casos. No podemos bajar la tasa de internación y de pacientes con respirador. La mortalidad del que ingresa a respirador es muy alta“, explicó Díaz. El doctor consideró que la cuarentena fue larga y sirvió para aplanar la curva al principio, para preparar los hospitales. “Estamos al 100% de ocupación. Damos altas para que puedan ingresar nuevos pacientes. Ya no podemos decir ‘Quedate En Casa‘ porque la gente no lo hace. La única forma de parar esto es no juntarnos“, sentenció.